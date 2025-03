Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Verspiegelte Oberflächen faszinieren, sie schaffen neue Blickwinkel, verleihen der Umgebung eine zusätzliche, spannende Ebene. Eigenschaften, die die internationale Premiummarke next125 und ihre exklusive Spiegelglasfront perfekt verkörpern. Fast automatisch lenkt das in Bronze gehaltene Frontmaterial die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich und verbindet Küche und Wohnraum. In einem offenen Wohnkonzept erhält das Spiegelglas so mehr Raum zur Entfaltung und vermittelt einen Eindruck von Weite. Indem sie ihr Umfeld vielfach zurückwirft, setzt es außergewöhnliche Akzente. Die unterschiedlichen Blickwinkel lassen den Raum auf alle erdenklichen Arten im verspiegelten Frontenbild erscheinen. In Kombination mit abendlichem Kerzenlicht oder indirekten Wandleuchten erzeugt das Material warme Stimmungen, die dezenten Glamour ausstrahlen. Dieses Spiel mit Licht, Materialien und Möbeln der Umgebung vermittelt Tiefe und Geräumigkeit.

Faszinierendes Lichtspiel: Je nach Tages- und Jahreszeit schafft die Front unterschiedliche Stimmungen

Durch den Tip-On Mechanismus anstelle von Griffen wird das klare Frontenbild der verspiegelten Oberfläche unterstrichen und der kubische Charakter einer next125 Küche aufgegriffen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch präzise verarbeitete Kanten, die das elegante Material schützen. So entsteht eine verspiegelte Fläche, die in ihrer Gesamtheit wirkt.

Dank seiner Strahlkraft und Authentizität lenkt das verspiegelte Material stets Blicke auf sich und steht im Zentrum einer jeden Küche. Planbar ist die Front dabei für Unter- und Oberschränke, wodurch weiterer Spielraum zur Gestaltung eröffnet wird.

Perfekte Symbiose aus Ästhetik und Technik – dank exakter Verarbeitung

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: next125