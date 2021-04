Lechner und THEWALL® kooperieren für bahnbrechendes Produkt

Auf den ersten Blick treffen bei dieser Kooperation zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite das schlanke, smarte Start-up THEWALL®, auf der anderen Seite Lechner, ein Traditionsunternehmen, das seit über 40 Jahren Küchen mit hoher Materialkompetenz veredelt. Doch die beiden Unternehmen verbindet mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist: die Lust auf Neues, auf Innovation und ein Geist, der schnell und agil Produktinnovationen umsetzen kann. THEWALL® by Lechner ist die Verkörperung dieses Geistes – und ein echter Gewinn für Einrichtungsindividualisten.

„Wir können mehr“

Für Lechner war THEWALL® die richtige Idee zur richtigen Zeit: „Wir haben bereits vorher begonnen, uns neue Produktwelten außerhalb der Küche zu erschließen und mit unseren Produkten neue Wohnbereiche zu erobern“, sagt Daniel Griehl, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Lechner. „So kam es auch zu unserem aktuellen Motto ‚Wir können mehr’, das mit THEWALL® by Lechner seine perfekte Materialisierung findet.“

Bei dem Familienunternehmen aus Rothenburg ob der Tauber sieht man in THEWALL® by Lechner die Antwort auf mindestens zwei langfristige Trends: Während auf der einen Seite die Kunden zunehmend online Möbel kaufen, werden gleichzeitig durch das Verschmelzen der verschiedenen Wohnbereiche individuelle und kombinierbare Gestaltungsmöglichkeiten gesucht. Die Idee zu THEWALL® von dem Unternehmer Johannes Falk verbindet beide Entwicklungen. Die Multifunktionswand bereichert nicht nur Küchen, sondern lässt sich als Multimediawand zum Beispiel auch im Wohn- oder Schlafbereich verwenden. Und ist dabei immer wieder neu flexibel auf die individuellen Bedürfnisse umstellbar.

Eine Idee wird Realität

„THEWALL® ist eine Kombination aus vielen bereits vorhandenen Produkten: Rückwand, Stromschienen, Accessoires. Man könnte also denken: So what?! Doch es ist am Ende wie beim iPhone, mit dem Apple auch nur vorhandene Funktionen in einem Gerät vereint hat – und so die Art unserer Kommunikation und unseres Alltags komplett umgekrempelt hat“, so Johannes Falk, der sich als ehemaliger Apple-Manager gut mit der Materie auskennt. „Wie bei vielen großen Entwicklungen ergibt sich aus der Kombination ein Zauber. Die Wand wird auf einmal zur Kommunikationszentrale, zum Soundsystem oder zum Designmittelpunkt. Ganz individuell, wie der Nutzer es möchte. Das ist der Houdini-Effekt von THEWALL® by Lechner.“ Johannes Falk hatte die Idee zu der neuartigen Rückwand. Was ihm fehlte, war ein Partner, mit dem die Idee zum Produkt werden konnte – der also die Produktion und die Infrastruktur hatte, um auch eine größere Nachfrage bedienen zu können. Hier kam Lechner ins Spiel – oder wie Johannes Falk es sagt: „Wo das Ende meiner Kompetenz ist, fängt die von Lechner an.“

Das Start-up THEWALL® und das Traditionsunternehmen Lechner kooperieren: Johannes Falk, Unternehmer THEWALL®, Andrea Lechner-Meidel, Lechner-Vorstand und Daniel Griehl, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Lechner.

Gemeinsam wurde THEWALL® by Lechner in Rekordzeit marktfähig entwickelt. Für die verschiedenen Gadgets und Accessoires, die die Rückwand mit Leben füllen, holte man sich weitere Produktpartner an Bord und ist bereits mit weiteren bekannten Zubehörpartnern in der Entwicklung. Bereits im Mai 2021 erfolgt die Markteinführung der besonderen Rückwand. „All in – Wonderwall“ heißt der Claim und bringt genau auf den Punkt, was die beiden Unternehmen entwickelt haben: einen Alleskönner für die Wand, der jedem Raum Magie verleiht – und der, wie sich Daniel Griehl sicher ist, „ein großer Schritt auf dem Weg ist, für Lechner neue Märkte zu erschließen.“

HEWALL® by Lechner: Durch exklusives Design und innovative Technik wird die Wand zum absoluten Interior-Highlight.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mylechner.de oder unter www.the-wall.com/de

Quelle: THEWALL®