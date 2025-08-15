LEICHT | Erfolgreicher Start der Influencerinnen-Kooperation mit Aysen Kitchen

Ihre über 2,7 Millionen Followerinnen und Follower begeistert Ayşe Şen täglich mit authentischen Videos rund um Rezepte aus der türkischen Küche. Ihre Inhalte sind zweisprachig, was sie besonders für ein breites Publikum interessant macht. Ihre bodenständige Art, die sympathische Präsentation und die besondere Mischung aus Tradition und Moderne machen sie zu einer idealen Kooperationspartnerin für LEICHT. Die bereits bestehende Zusammenarbeit von Aysen Kitchen mit renommierten Marken wie Bosch, WMF und Villeroy & Boch passen ergänzend ideal zum Markenverständnis von LEICHT.

Schon der Auftakt bestätigt das Potenzial: Ein erstes Teaservideo erreichte auf Instagram über 400.000 Views. Seit Veröffentlichung am 16. Juli verzeichnete der Kanal einen Follower bzw. Followerinnen-Zuwachs von 1.579 – das entspricht 82,8 % aller Profilzugriffe in diesem Zeitraum. Besonders relevant: Die stärkste Altersgruppe liegt mit 35-44 Jahren genau in LEICHTs Kernzielgruppe. Die Kooperation zeigt: Inhalte mit Persönlichkeit, Relevanz und gestalterischem Anspruch sind ein effektives Mittel, um Reichweite und Vertrauen zugleich zu steigern.

Stefan Waldenmaier, Ayşe Şen

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT