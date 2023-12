Liebherr-Hausgeräte erhält erneut die goldene EcoVadis-Medaille

Für Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH „Wir freuen uns sehr über die Bestätigung, dass wir auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit erfolgreich vorankommen. Unser Ziel ist es die Umweltauswirkungen unserer hochwertigen und langlebigen Produkte im gesamten Lebenszyklus so gering wie möglich zu halten und dabei soziale und ökonomische Aspekte zu integrieren. Auch künftig möchten wir uns weiter Schritt für Schritt verbessern – denn nur so sichern wir unseren langfristigen Unternehmenserfolg”.



KONTINUIERLICHER FORTSCHRITT ZAHLT SICH AUS – AUCH LANGFRISTIG

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist sich ihrer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst und setzt sich an seinen Produktionsstandorten für unternehmerisch verantwortungsvolles Handeln (Corporate Responsibility) ein. Das Spektrum reicht dabei von der energieeffizienten Geräteproduktion über ein gewissenhaftes Wassermanagement bis zur Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten entlang der ganzen Lieferkette. Dieser Fokus auf eine ganzheitliche Unternehmensstrategie entlang des gesamten Produktlebenszyklus ist nun bereits zum zweiten Mal mit der EcoVadis-Goldmedaille belohnt worden: Diese erneute Auszeichnung zeigt deutlich, dass Liebherr sich den ökologischen, sozialen und ethischen Herausforderungen stellt und sich dabei kontinuierlich weiterentwickelt. Liebherr-Hausgeräte nutzt das Bewertungsverfahren von EcoVadis schon seit mehreren Jahren, um seine Fortschritte im Bereich Corporate Responsibility und Nachhaltigkeit transparent zu machen. Mit erfreulichen Ergebnissen: Bereits zweimal ist das österreichische Liebherr-Werk, die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, in der Vergangenheit mit dem EcoVadis-Zertifikat in Silber ausgezeichnet worden. Im letzten Jahr (2022) verbesserte sich das Unternehmen mit der EcoVadis-Goldmedaille für alle Produktionsstandorte weltweit entscheidend. Mit erneutem Gold konnte die Liebherr-Hausgeräte GmbH dieses starke Ergebnis nun bestätigen und sich in der Gesamtbewertung noch einmal verbessern.

ECOVADIS – DIE EXPERTEN FÜR NACHHALTIGKEITSRANKINGS



EcoVadis ist einer der weltweit größten und angesehensten Anbieter für Nachhaltigkeitsrankings von Unternehmen. In einem umfassenden Verfahren bewertet EcoVadis das Engagement in den Bereichen Umwelt, Ethik, Arbeits- und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung. Bei den Bewertungen werden Faktoren wie Branche, Größe und Standort der Unternehmen berücksichtigt. Aktuell lassen sich über 100.000 Unternehmen von EcoVadis prüfen. Die Grundlage für die Bewertungen bilden internationale Corporate-Responsibility-Standards – zum Beispiel die Global Reporting Initiative, der United Nations Global Compact und DIN ISO 26000, der „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen“.

Quelle: Liebherr