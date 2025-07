Liebherr-Hausgeräte – Gefrieren mit Verantwortung von Sommer bis Winter

Tiefkühlen neu gedacht: Wie das Gefrierfach zum nachhaltigen Alltagshelfer wird Was einst als reine Notlösung für hektische Tage galt, ist heute ein stiller Held im Alltag: Die Tiefkühltruhe hat ihr angestaubtes Image längst abgelegt und Gefrierschränke werden zunehmend als Teil eines nachhaltigen Lebensstils geschätzt. In Zeiten bewussteren Konsums, regionaler Ernährung und wachsender Umweltverantwortung gewinnt das Gefrierfach eine ganz neue Rolle. Weltweit landen jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll – häufig, weil sie nicht rechtzeitig verbraucht werden. Dabei lässt sich mit gezieltem Einfrieren vieles retten: Ob aromatisches Sommerobst, frische Kräuter, marktfrisches Gemüse oder selbstgebackenes Brot – richtig eingefroren bleiben Lebensmittel länger frisch und genießbar. So kann ein Teil der Sommerernte für den Winter bewahrt werden, und auch das Lieblingsbrot wird portionsweise konserviert, bevor es alt wird. Doch das Tiefkühlen kann mehr als die Haltbarkeit verlängern: Es bringt Struktur und Flexibilität in die Küche. Vorräte aus dem Gefrierfach ermöglichen spontane, ausgewogene Mahlzeiten – ohne Kompromisse bei Geschmack oder Qualität. Gleichzeitig reduziert sich der Bedarf an Spontaneinkäufen, die oft mit unnötiger Verpackung und einem höheren CO₂-Fußabdruck einhergehen. Sommer auf Vorrat: Wer saisonale Lebensmittel einfriert, macht sie über das Jahr hinweg verfügbar. Besonders im Sommer lohnt es sich, selbst geerntetes Obst und Gemüse direkt einzufrieren – so bleibt nicht nur der volle Geschmack und Nährstoffe erhalten, sondern auch der erhöhte Vitaminbedarf in der kalten Jahreszeit kann mit regionalen, eingefrorenen Produkten abgedeckt werden. Ein Plus für Gesundheit und Umwelt. Ein bewusst genutztes Gefrierfach spart Ressourcen, schützt wertvolle Lebensmittel und macht den Alltag planbarer – ganz im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Lebensmitteln. „Lebensmittelverschwendung vermeiden, Zeit sparen, Nährstoffe schützen und ökologisch haushalten. Ein nachhaltiger Lebensstil beginnt oft im Kleinen – und manchmal im eigenen Gefrierfach.“, so Manuel Eder, Communication Manager von Liebherr-Hausgeräte. Damit Lebensmittel beim Einfrieren möglichst lange haltbar bleiben und ihre Qualität nicht verlieren, sind ein paar einfache Maßnahmen entscheidend: – Lebensmittel gut abkühlen lassen, bevor sie ins Gefriergerät kommen – das schützt die Zellstruktur und erhält Vitamine.

– Luftdicht verpacken, um Gefrierbrand, Geruchsübertragung und Austrocknung zu vermeiden.

– Portionieren: Kleinere Mengen frieren schneller durch und lassen sich bedarfsgerecht entnehmen.

– Schnell einfrieren mit Funktionen wie „SuperFrost“ – für ein schnelles Absenken der Temperatur.

– Beschriften mit Datum und Inhalt, um die Übersicht über Lagerdauer und Verbrauch zu behalten. Mit diesen Tipps bleiben Geschmack, Nährstoffe und Textur optimal erhalten. Liebherr IFNci3954 NACHHALTIGKEIT TRIFFT TECHNOLOGIE

FNa 6635: DER GRÜNE GEFRIERSCHRANK VON LIEBHERR-HAUSGERÄTE Doch wer Verantwortung leben will, braucht auch die passende Technik. Mit dem neuen FNa 6635 bringt Liebherr-Hausgeräte das Konzept des bewussten Gefrierens auf ein neues Niveau. Auf den ersten Blick wirkt das Gerät wie ein klassischer Gefrierschrank, doch im Inneren steckt konsequente Nachhaltigkeit: Gehäuse und Tür werden vollständig aus 100 % recyceltem Stahl gefertigt, um maximale Materialeffizienz und Ressourcenschonung zu gewährleisten.

Isolierschaum, Innenverkleidung sowie Innenbehälter enthalten sowohl recycelte als auch biobasierte Werkstoffe, die die Umweltbelastung signifikant reduzieren.

Türdichtungen bestehen aus langlebigem, thermoplastischem Elastomer (TPE), das vollständig recyclingfähig ist und hohe Beständigkeit gegenüber Alterung und Belastung aufweist.

Die Verpackung wurde unter Berücksichtigung ökologischer Nachhaltigkeitskriterien konzipiert, um den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu kommen praktische Features wie die NoFrost-Technologie, wodurch manuelles, zeitaufwändiges Abtauen überflüssig wird, sowie die EasyOpen-Funktion für komfortables Handling. Mit der Energieeffizienzklasse A gehört der grüne Gefrierschrank zu den Vorreitern seiner Kategorie und ist ideal für alle, die Haushaltsgeräte bewusst und zukunftsorientiert auswählen. PASSENDE GEFRIERLÖSUNGEN FÜR SMARTE KÜCHEN & CO

Zusätzlich bietet Liebherr für jeden Lebensstil die passende Gefrierlösung – ob für Großfamilien, platzsparende Küchen oder die smarte Integration in moderne Wohnkonzepte. FNc 7227 – Mit 70 cm Breite, großem Volumen und Energieeffizienzklasse C bietet dieses Gefriermodell viel Stauraum bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch.

FNd 5026 – Preisattraktiver Gefrierschrank mit 60 cm Breite und Energieeffizienzklasse D, ideal für kostenbewusste Haushalte.

FNe 1404 – Kompakter Tischgefrierschrank mit seltener NoFrost-Technologie in Energieeffizienzklasse E – ideal für den Alltag. Dank seiner platzsparenden Bauweise fügt er sich mühelos in Kleinküchen oder Vorratsräume ein und hält das Gefriergut stets griffbereit.

IFNci 3954 – Integrierbares Modell für die 88er Nische, das elegantes Design mit modernster Gefriertechnik verbindet und nahtlos in die Küche integriert werden kann. Liebherr FNc7227 „Richtiges Gefrieren ist ein klares Bekenntnis zu bewusster Vorratshaltung, zur Wertschätzung von Lebensmitteln und zu einem nachhaltigen Lebensstil. Mit Liebherr beginnt Verantwortung genau dort, wo sich die Tür zum Gefrierfach schließt – oft unscheinbar, aber mit großer Wirkung“, betont Manuel Eder, Communication Manager von Liebherr-Hausgeräte.

10 Jahre Herstellergarantie

Wer sich bis Ende Oktober 2025 für ein Gefriergerät von Liebherr entscheidet, profitiert von einer beeindruckenden Herstellergarantie von zehn Jahren. Ein starkes Bekenntnis zu Qualität, Langlebigkeit und Vertrauen. Die Garantieverlängerung gilt nicht nur für alle Gefriergeräte, sondern auch auf alle Kühl- und Weingeräte, die im Aktionszeitraum erworben werden. Weitere Informationen zu Liebherr-Hausgeräte gibt es unter home.liebherr.com.

