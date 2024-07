Liebherr-Hausgeräte präsentiert eisgekühlte Sommertipps

Die Eisfächer des Spezialisten für Kühlen und Gefrieren sorgen dafür dass sommerliche Drinks in perfekt erfrischenden Temperaturen genossen werden können. Außerdem verrät Liebherr-Hausgeräte was mit den Eisbehältern noch so möglich ist und welche Eiswürfel-Trends angesagt sind. In welchem Sommer-Getränk die Eiswürfel am besten aufgehoben sind, weiß Michael Peceny, der sogenannte „Saft-Guru“ des TIAN Restaurant.

EISGEKÜHLT DURCH DEN SOMMER

Ob für den Aperitif an einem lauen Sommerabend, Iced Coffee in der Morgensonne oder im erfrischenden Zitronenwasser – die heiße Jahreszeit verlangt nach Eiswürfeln für kühle Momente. Dank des flexiblenEasyTwist-Ice von Liebherr wird aus einem Tank voll Wasser Gefrorenes, das mit einer einfachen Drehung rasch gelöst wird – und das ganz ohne Festwasseranschluss. Wer gerne einen großen Vorrat an Eiswürfeln hat, freut sich mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss oder alternativ ebenfalls mit Wassertank über täglich bis zu 130 automatisch hergestellte Eiswürfel.

Eiswürfel sind längst nicht mehr nur dazu da, Getränke kühl zu halten, sondern sind mittlerweile kreative Spielwiesen für ausgefallene Rezepturen und Ideen. Blumeneiswürfel mit essbaren Blüten wie Veilchen oder Rosenblätter eignen sich perfekt, um Drinks einfach und stilvoll zu dekorieren. Gerade bei Sommerpartys auf der Dachterrasse ein echter Hingucker. Eiswürfel mit Fruchtstücken wie Beeren, Zitronen- oder Melonenstücken geben Getränken einen zusätzlichen Geschmacksschub und sorgen für Frische im Glas.

Auch Michael Peceny, Drink-Maestro des TIAN Restaurants ist großer Fan von ausgefallenen Kreationen: „Für eine erfrischende Abkühlung im Sommer bereite ich mir zuhause gerne Drinks mit verschiedenen Eiswürfeln für einen Extra-Kick im Glas zu. Besonders hoch im Trend stehen bei mir je nach Kreation Eiswürfeln mit Beeren, Kräutern oder Zitronen- und Gurkenstücken. Das verleiht den Getränken nicht nur zusätzliche Frische und Geschmack, sondern dient gleichzeitig als Dekoelement.“ Foto: (c) Ingo Pertramer



REZEPT FÜR SPARKLING-TEA À LA TIAN RESTAURANT



Für den Sommer mit Eiswürfeln aus einem Liebherr-Gefrierschrank verrät Michael Peceny sein Rezept für erfrischenden Sparkling-Tea. Für das Getränk werden Kräutertee (am besten eine Mischung aus Brombeerblatt, Himbeerblatt, Eisenkraut, Waldmeister, Steinklee, Ringelblume und Minze), Traubensaft aus Muskatellertraube und frisch gepresster Zitronensaft benötigt. Im ersten Schritt wird ein halber Liter Kräutertee aufgebrüht und anschließend abgekühlt. Anschließend wird er mit 6cl Traubensaft und 1cl Zitronensaft vermischt und im Sodasprudel mit Kohlensäure versetzt. Mit Blüteneiswürfeln dekoriert, wird das Genusserlebnis perfekt.

„Das Rezept ist individuell adaptierbar und lässt sich auf fast jeden Geschmack zuschneiden. Statt Kräutertee kann Schwarztee und statt Traubensaft auch Kirsch- oder Erdbeersaft verwendet werden. Wer es süßer mag, kann einen Schuss Zuckersirup hinzugeben. Mein aktueller Favorit ist Fencheltee mit Süßholz, Kirschsaft und Zitronensaft“, so Michael Peceny.

Eine weitere erfrischende Anwendung für Eiswürfel sind Kaffee-Eiswürfel für einen leckeren Iced Coffee. Durch das Einfrieren von Kaffee intensiviert sich der Kaffee-Geschmack und gleichzeitig wird ein Verwässern des Getränks verhindert.

Eiswürfel lassen sich jedoch nicht nur für das Aufwerten von Getränken nutzen. Kräuter oder Kräutersaucen wie beispielsweise Basilikum-Pesto lassen sich einfrieren und sind eine hervorragende Idee, um Lebensmittel länger haltbar zu machen und so effektiv Food Waste zu verhindern. Auch Fonds und Bouillons können problemlos eingefroren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgetaut werden, ohne dass sie an Geschmack verlieren.

EXPERTENTIPPS FÜR KLARE EISWÜRFEL

Egal ob gefüllt oder nicht: Eiswürfel erscheinen meist weiß und milchig. Wie man aber klare, durchsichtige Eiswürfel selbst zu Hause herstellt, wissen die Expert:innen von Liebherr. Mit den folgenden Tipps und Tricks gelingt es am besten.

WASSERQUALITÄT

Die Trinkwasserqualität in Österreich ist auf einem sehr hohen Niveau. Dennoch enthält auch unser Trinkwasser aus dem Hahn Bakterien und Trübstoffe. Daher lohnt es sich, das Wasser vor dem Einfrieren ein- bis zweimal abzukochen.

GEFRIERGESCHWINDIGKEIT

Um durchsichtige Eiswürfel hinzubekommen, muss das Wasser möglichst langsam und schonend gefrieren. Bei einer vergleichsweise hohen Temperatur von -4° C gefriert das Wasser langsamer als bei -12° C und es entsteht entsprechend weniger Trübung. Der Grund für die Trübung sind übrigens Luft und Gase, die im Inneren des Eises nicht entweichen können, was zu kleinen Rissen und Luftkämmerchen führt.

GEFRIERRICHTUNG

Neben der Geschwindigkeit ist auch die Richtung, in die das Wasser gefriert, entscheidend. Risse und Trübungen entstehen meist in der Mitte des Eiswürfels, wenn die Luft nicht mehr entwichen kann. Dies kann mithilfe einer Isolierung beeinflusst werden. Dazu packt man die mit Wasser gefüllte Eiswürfelform in eine Box, die man oben mit Alufolie bedeckt. Diese hält die Kälte oben ab und die Eiswürfel gefrieren langsam von unten nach oben. Die störende Luft kann nach oben in die Box entweichen.

