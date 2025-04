Maja Prinzessin von Hohenzollern gewinnt PETA VEGAN AWAD für bestes veganes Spielzeug 2025

Prinzessin Maja von Hohenzollern mit ihrem Stempelspiel für Kinder

Es erzählt, wie Prinzessin Maja und Max beim Strandspaziergang auf eine Schildkröte stoßen, deren Kopf in einer Plastiktüte steckt. Gemeinsam entdecken sie noch weitere Tiere, die in Müll gefangen sind, und befreien sie alle. Um die Geschichte interaktiv zu gestalten, hat Maja Prinzessin von Hohenzollern ein Stempel-Märchenbuch entworfen. So können die Kindern, die Geschichte nachzulesen und dazu die passenden Stempelmotive abzudrucken sowie ausmalen. Als Zusatznutzen kann das fertige Stempel-Märchenbuch auch abends auch als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen werden. Außerdem wird als Hörbuch in verschiedenen Sprachen international im Handel erscheinen.

Ein weiteres Highlight ist, dass Prinzessin Maja von Hohenzollern die Stempel aus recycelten Flaschenkorken entwickelt hat– ein weltweit einzigartiges Material im Stempelbereich! Dieses Naturprodukt ist Allergiker freundlich, nachhaltig und fördert die Motorik kleiner Kinder. Die 6 Stempel und das Stempel-Märchen-Buch „Prinzessin Maja und Max retten die Meerestiere“ sind als Set erhältlich und werden in exklusiver Kooperation mit dem marktführenden Unternehmen COLOP vermarktet.

Die gesamte Kollektion ist vegan und unter ethisch einwandfreien Bedingungen in der EU hergestellt. Sie steht für Respekt gegenüber Menschen, Tieren und der Natur. Maja Prinzessin von Hohenzollern gilt als „Vegan Design-Pionierin“ und wurde für ihre verschiedenen Kollektionen von Möbeln, über Interior-Produkte, Bad-Armaturen und Modularen Häusern bereits mit verschiedenen internationalen Design-Preisen ausgezeichnet.



„Ich danke PETA für diese Würdigung meiner Arbeit. Es ist ein wichtiges Zeichen, das mich dabei unterstützt, meiner Design-Signatur zu folgen und innovatives Design mit Nachhaltigkeit und ohne frei von Tierleid zu gestalten.“ sagt Prinzessin Maja.

„Stamp Stories steht beispielhaft für tierfreundliches und nachhaltiges Spielzeug, das Kindern nicht nur Freude bereitet, sondern auch eine wichtige Botschaft vermittelt. Es zeigt eindrucksvoll, dass Kreativität und ethische Verantwortung Hand in Hand gehen. Spielzeug ohne tierische Materialien fördert nicht nur das Bewusstsein für den Schutz von Tieren, sondern trägt auch zur Bewahrung unserer Umwelt bei. Möge dieses inspirierende Vorbild weitere Unternehmen dazu ermutigen, tierfreundliche, nachhaltige und lehrreiche Lösungen im Bereich Kinderspielzeug zu entwickeln. PETA gratuliert Maja Prinzessin von Hohenzollern herzlich zum Gewinn des PETA Vegan Awards 2025 in der Kategorie ‚Bestes veganes Kinderspielzeug‘!“ Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland.“

Mehr über Maja Prinzessin von Hohenzollern:

