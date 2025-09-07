Maja Prinzessin von Hohenzollern- neue Stempel-Queen! Weltneuheit Kind & Jugend 2025 Köln

Maja Prinzessin von Hohenzollern, international preisgekrönte Designerin und Pionierin des nachhaltigen Produktdesigns, hat in Zusammenarbeit mit dem Marktführer COLOP eine außergewöhnliche Stempel-Kollektion aus 3 verschiedenen Produkten entwickelt, 2 davon präsentiert Sie in der Halle 10.1. Stand B059 COLOP/Maja Prinzessin von Hohenzollern.

Stamp Stories für Kinder – das erste Stempel-Märchen am Markt, das Umwelt- und Tierschutz thematisiert. Tattoo-Stempel „Animal Lovers“ – ein Fashion-Statement für Tierfreunde mit starken Botschaften wie „Love all Life“.

Die neue Stempel-Serie von Maja Prinzessin von Hohenzollern richtet sich an Mütter, Kinder und Teenager und umfasst 2 neue inspirierende Produktlinien:

Stamp Stories: die 1. Stempel-Gesichte der Welt

Mit den „Stamp Stories“ präsentiert Maja Prinzessin von Hohenzollern ein völlig neues Konzept, das Kreativität und Umweltschutz verbindet.

Dazu hat sie die Geschichte „Prinzessin Maja und Max retten die Meerestiere!“ persönlich geschrieben und 6 liebevolle Stempel-Motive dazu gezeichnet.

Die Handlung beginnt, als Prinzessin Maja und Max beim Strandspaziergang auf eine Schildkröte stoßen, deren Kopf in einer Plastiktüte steckt. Gemeinsam entdecken sie noch weitere Tiere, die in Müll gefangen sind, und befreien sie alle.

Um die Geschichte interaktiv zu gestalten, hat Maja Prinzessin von Hohenzollern ein Stempel-Märchenbuch entworfen. Dieses Buch ermöglicht es Kindern, die Geschichte nachzulesen und die dazu passenden Stempelmotive abzudrucken sowie auszumalen.

So können die Kinder ihr eigenes, individuelles Märchenbuch gestalten.

Als Zusatznutzen eignet sich das fertige Stempel-Märchenbuch nicht nur zum kreativen Spielen, sondern kann abends auch als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen werden.

Ein weiteres Highlight ist, dass Prinzessin Maja von Hohenzollern die Stempel aus recycelten Flaschenkorken entwickelt hat– ein weltweit einzigartiges Material im Stempelbereich!

Dieses Naturprodukt ist allergikerfreundlich, nachhaltig und fördert die Motorik kleiner Kinder. Die 6 Stempel und das Stempel-Märchen-Buch „Prinzessin Maja und Max retten die Meerestiere“ sind als Set erhältlich.

Neuigkeit: Die Stamp Stories sind jetzt auch als Hörbuch im Internet auf Spotify über QR Code auf der Verpackung downloadbar.

Tattoo-Stempel „Animal Lovers“: Für alle, die Tiere lieben

Mit den Tattoo-Stempel setzt Maja Prinzessin von Hohenzollern ein Zeichen auf der Haut für ein friedliches Miteinander von Mensch und Tier. Motive wie „Dog Lover“,

„Love all life“ oder das „tierische Yin Yang“ symbolisieren Liebe und Respekt für alles Leben.

Prinzessin Maja von Hohenzollern ist eine langjährige Tierschützerin und lebt selbst mit 20 geretteten Tieren. Mit den Tattoo-Stempeln „Animal Lovers“ setzt sie ein liebevolles Zeichen für alle Tierfreunde, dass Tiere und Menschen mit Liebe und Respekt behandelt werden sollten.

Nachhaltigkeit als Kern der Kollektion

Die gesamte Kollektion ist vegan und unter ethisch einwandfreien Bedingungen in der EU hergestellt. Sie steht für Respekt gegenüber Menschen, Tieren und der Natur.

Ein starkes Team für eine nachhaltige Zukunft

Mit COLOP hat Maja Prinzessin von Hohenzollern einen erfahrenen und innovativen Partner gefunden, der die Kollektion auf höchstem Qualitätsniveau produziert und international vertreibt. Die neue Stempel-Kollektion von Maja Prinzessin von Hohenzollern vereint Kreativität, Nachhaltigkeit und Design auf einzigartige Weise – ein Must-have für alle, die Ethik und Ästhetik in ihrem Alltag vereinen möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prinzessin-von-hohenzollern.de

Quelle:© Princess Fashion SL



