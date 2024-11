MAPEI Schulungen im Jänner 2025

In nur 2 Tagen Ultratop Loft Experte werden – JA, das geht! Sie möchten professionelle Boden- & Wandbeschichtungen in Betonoptik anbieten und umsetzen? Dann melden Sie sich an und seien Sie bei der exklusiven Schulung von 27.–28. Jänner 2025 dabei! HIGHLIGHT ➡️ An beiden Tagen erwarten Sie spannende Vorträge von Experten, u.a. Sachverständiger Johann Geyer und Rechtsanwalt Mag. Christian Frank.

Hier gibt’s mehr Infos!

Alle Jahre wieder lädt MAPEI zum beliebten BETON-REFRESHING:

➡️ Auffrischung der Betontechnologie und Normanforderungen

➡️ Beton nach Richtlinien

➡️ Inhalte gemäß ÖNORM B 4710-1

➡️ Anerkanntes Zeugnis der Betonakademie

➡️ Winter-Nachmittagsprogramm & gemütlicher Hüttenabend

Gleich anmelden und einen der beliebten Plätze sichern!

Nutzen Sie schon die MAPEI App? Die App bringt nützliche Informationen direkt aufs Smartphone:

Ⓜ️ Produkte finden in Sekundenschnelle

📚 Alle Dokumente zu Produkten mit wenigen Klicks verfügbar

⚒️ Verbrauchsrechner für Fugenmörtel und Dichtstoffe für den optimalen Verbrauch

🔍 MAPEI Händlersuche

⭐️ Realtà MAPEI

Jetzt App downloaden und Infos immer parat haben!

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI

Copyright © 2022 MAPEI – All rights reserved – Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen

Die E-Mail wurde gesendet an: wohnkultur@verlag-strohmayer.at

Die E-Mail wurde versendet von: MAPEI Austria GmbH

Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen, Österreich

Mitglied der Wirtschaftskammer | Landesgericht St. Pölten, FN 206139x | UID-Nr. ATU 51272304

Unternehmensgegenstand: Handel und Erzeugung von Baustoffen

Datenschutzerklärung

Bitte fügen Sie marketing@mapei.at zu Ihren sicheren Empfängern hinzu, damit Sie weiterhin E-Mails erhalten.

Abmelden