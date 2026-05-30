Mehr Raum für Frische: Liebherr präsentiert neue XL- und XXL-Einbaugeräte

Das Leben verändert sich – und mit ihm die Anforderungen an moderne Küchen. Deshalb erweitert Liebherr sein Portfolio an Einbaugeräten für die 194-cm-Nische um extra-hohe XL-Modelle (60-cm-Nische) und extra-breite XXL-Modelle (75-cm-Nische). Sie nutzen die Raumhöhe optimal aus und bieten je nach Modell bis zu 100 Liter mehr Kühlvolumen – als Geräte der 178-cm-Klasse – zwei Neuheiten inklusive: den ersten XL-Einbaukühlschrank sowie die erste XXL-Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit IceMaker und mehreren BioFresh-Safes. Mehr Platz für frische Lebensmittel, mehr Komfort im Alltag, mehr Freiheit bei der Wohnraumplanung. Hundert Liter mehr Kühlvolumen entspricht in etwa jener Anzahl an Lebensmitteln, die in einem Einkaufswagen Platz finden.

„Die neuen XL- und XXL-Einbaugeräte nutzen den vorhandenen Raum ideal aus und bieten unseren Kund:innen spürbaren Mehrwert. Innovative Frischetechnologien, hoher Bedienkomfort, ausgezeichnete Energieeffizienz und eine besonders hochwertige Verarbeitung machen die 194 cm hohen Geräte mit maximalem Nutzvolumen zu einer überzeugenden Lösung für unterschiedlichste Lebensstile“, erklärt Lukas Steiner, Verkaufsleiter bei Liebherr-Hausgeräte in Österreich.

XXL-Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – mehr Platz für große Momente

Die XXL-Modelle mit 75 cm Breite sind in den Serien Pure, Plus und Prime erhältlich und vereinen großzügige Dimensionen mit moderner Frischetechnologie. Während die Geräte der Pure Serie mit EasyFresh den Einstieg bilden, verfügen die Plus und Prime Modelle über BioFresh Safes und sind damit die einzigen Einbaugeräte für die 194 cm Nische, die zwei Null Grad Schubladen bieten. Die extra breiten BioFresh Safes bieten besonders viel Platz und halten Lebensmittel bis zu fünf Mal länger frisch, während die großen Türabsteller zusätzliche Fläche für Flaschen und Konserven schaffen. In der Prime Serie kommen zudem hochwertige Ausstattungsmerkmale wie der integrierte IceMaker mit Festwasseranschluss hinzu, der bis zu 1,5 kg Eis pro Tag produziert und für Komfort bei geselligen Anlässen sorgt. Für eine mühelose Nutzung im Alltag sorgen außerdem das sanft schließende SoftSystem, Selbsteinzug der BioFresh-Safes dank SoftTelescopic Schienen sowie NoFrost in den Gefrierschubladen aller Modelle, das Vereisung zuverlässig verhindert.

Ein Innenraumdesign für Anmut und Ordnung

Das Design des Innenraums der XXL Modelle ist hochwertig gestaltet und überzeugt durch ein harmonisches Zusammenspiel aus Glas und Edelstahl-Look. Die hygienischen und pflegeleichten Rückwände aus Echtmetall verleihen jedem Gerät der Plus und Prime-Serie eine elegante Anmutung und sorgen gleichzeitig für optimale Lagerbedingungen. Der LightTower beleuchtet den gesamten Innenraum gleichmäßig und schafft auch bei voller Beladung eine klare Übersicht. Ergänzt wird das durchdachte Innenraumkonzept durch die einsehbare Schublade VarioSafe sowie transparente VarioBoxen in der Tür, die maximale Ordnung ermöglichen Eine neu gestaltete Flaschenablage, mit kleineren Abständen der Rippen, zwischen Kühlfach und BioFresh-Safe und einer verschieb- und herausnehmbaren Glasplatte bieten mehr Flexibilität in der Lagerung. Diese Details machen die XXL Geräte zu einer clever gestalteten Lösung für alle, die Wert auf Komfort und Übersicht legen. Mit der weltweit besten Energieeffizienzklasse B in diesem Segment setzen die XXL Geräte von Liebherr ein deutliches Zeichen für Ressourcenschonung dank eines niedrigen Stromverbrauchs.

XL- und XXL von Liebherr: vernetzt und intuitiv bedienbar

Die XL und XXL Einbaugeräte von Liebherr lassen sich einfach und intuitiv mittels eines übersichtlich gestalteten Touch Display bedienen, das je nach Serie als Touch & Swipe-Display ausgeführt ist. Mit einem Fingertipp können alle Funktionen gesteuert oder die aktuelle Temperatur abgelesen werden. Für zusätzliche Konnektivität sorgt die Liebherr SmartDeviceBox: Während sie bei den XL Modellen serienmäßig integriert ist, kann sie bei den XXL Kühl Gefrierkombinationen nachgerüstet werden; in der Prime Serie ist sie bereits ab Werk enthalten. So lassen sich beide Gerätevarianten flexibel in Smart Home Umgebungen einbinden und um digitale Funktionen erweitern.

Die neuen XL- und XXL-Geräte des Spezialisten für Kühlen und Gefrieren werden vollständig am Standort in Ochsenhausen (Deutschland) gefertigt und sind ab September 2026 lieferbar.

Weitere Informationen gibt es auf: home.liebherr.com

Quelle: Liebherr