Messe Frankfurt: Hospitality x Design – Online-Event Conscious Hospitality mit Architektin Ester Bruzkus am 4. Juni

Was bedeutet das für die Gestaltung von Hotels, Restaurants und Gastlichkeit? Das Online-Event der Frankfurter Konsumgütermessen widmet sich am 4. Juni um 10:00 Uhr genau dieser Frage: Unter dem Titel „Conscious Hospitality – Authentische Räume gestalten“ erfahren Teilnehmer*innen, wie bewusste Gestaltung unsere Erwartungen an Hospitality-Erlebnisse verändert.

Die international renommierte Architektin Ester Bruzkus betont die Notwendigkeit, über standardisierte und austauschbare Konzepte hinauszugehen. Stattdessen gilt es Orte zu schaffen, die lokale Identität, kulturellen Kontext und natürliche Umgebung widerspiegeln. Anhand eigener Projekte zeigt Bruzkus, wie Räume mit Haltung entstehen – kontrastreich, charakterstark und jenseits des Beliebigen. „Reisende sehnen sich nach authentischen Erlebnissen, die ihnen einen echten Bezug zum Ort und seiner Geschichte ermöglichen“, so Bruzkus. „Conscious Hospitality setzt genau hier an – mit kultureller Sensibilität, nachhaltigem Design und einem klaren ethischen Anspruch.“

Ester Bruzkus ist Gründerin und Partnerin des in Berlin ansässigen Büros Ester Bruzkus Architekten, das seit über 20 Jahren preisgekrönte Projekte für internationale Restaurants und Hotels realisiert. Ihre Arbeit wurde unter anderem mit dem FRAME Award 2024 ausgezeichnet und vielfach in renommierten Fachmedien veröffentlicht. Als gefragte Gestalterin, deren Handschrift zwischen Minimalismus und Opulenz changiert, nimmt sie eine wichtige Vorbildrolle in der Architektur- und Designbranche ein.

Mit regelmäßigen Online-Events der Digital Academy bieten die Konsumgütermessen der Messe Frankfurt eine Plattform für Branchenwissen, Inspiration und Austausch – kostenfrei, digital und international. Die Veranstaltungen sind auf Deutsch und Englisch verfügbar.

Anmeldung kostenfrei unter: https://consumergoods.digital.messefrankfurt.com

Nächste Messetermine:

Die nächsten Konsumgütermessen finden erneut Anfang Februar zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente/Christmasworld: 06. bis 10. Februar 2026

Creativeworld: 06. bis 09. Februar 2026

Quelle: © Messe Frankfurt