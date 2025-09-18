„Mieten statt Kaufen“: elektrabregenz wird neuer Industriepartner

Wertgarantie präsentiert für „Mieten statt Kaufen“ einen weiteren absoluten Top-Partner. Ab sofort werden auch die Großgeräte von elektrabregenz ins österreichweite Mietmodell mit aufgenommen. Geräte aus den Segmenten Kühlen und Gefrieren, Kochen und Backen, Waschen und Trocknen sowie Geschirrspüler sind ab sofort verfügbar.

Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie. Foto: Wertgarantie / photothek / Amrei Schulz

Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, bestätigt den Zuwachs im Angebot: „elektrabregenz als Marke von Beko Europe ist heute eine der beliebtesten Marken in Österreich. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis wir die Großgeräte in unser Mietmodell mit aufnehmen. Denn so erweitern wir unser sowieso schon starkes Portfolio um zusätzliche Top-Produkte und bauen ‚Mieten statt Kaufen‘ weiter aus und machen es noch bekannter.“

Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG. Foto: Beko Austria AG

„Als traditionsreiche Marke mit einer über 130-jährigen Geschichte und starkem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Kundennähe freuen wir uns sehr, Teil des Mietmodells von Wertgarantie zu sein. ‚Mieten statt Kaufen‘ entspricht dem Zeitgeist – es ist flexibel, ressourcenschonend und für viele Kunden eine attraktive Alternative. Mit unseren energieeffizienten Haushaltsgeräten leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag“, so Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG.

„Mieten statt Kaufen“ wird derzeit bei mehr als 160 Fachhandelspartnern in Österreich angeboten. Das Vermietmodell von Elektrogeräten über einen Zeitraum von 66 Monaten bietet den Fachhändlern sowie den Kunden einen besonderen Mehrwert. Seitdem Wertgarantie im Oktober 2024 die hinter dem erfolgreichen Modell stehende Club.Weiss Handelsgesellschaft übernahm, gehört das „Mieten statt Kaufen“ zum Portfolio des Spezialversicherers. Ziel ist es, das händlerbasierte Mietmodell sukzessive auszuweiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie-group.com und unter www.elektrabregenz.com

Quelle: WERTGARANTIE