Mit ALPINOVA Cubo wird eine nachhaltige, monolithische Insellösung für moderne Küchen vorgestellt

Das Konzept des RE-STONING-Prozesses ist ebenso einfach wie genial: STRASSER Steine bietet in Österreich und Deutschland eine nachhaltige Lösung für ausgediente Natursteinarbeitsplatten an. Wenn Küchen erneuert werden, holt STRASSER die nicht mehr benötigten Arbeitsplatten direkt beim Händler ab, sodass diese nicht kostenaufwendig entsorgt werden müssen. Die Platten werden zerkleinert und unter dem Produktnamen ALPINOVA zu neuen Küchenarbeitsplatten verarbeitet. ALPINOVA besteht aus bis zu 40 % zerkleinertem Naturstein, rund 50 % Recyclingmaterial und etwa 10 % hochwertigem Bindemittel. Die Natursteinkörnungen stammen entweder aus der STRASSER-Produktion, wo neben den abgeholten Arbeitsplatten auch Aus- und Abschnitte wiederverwertet werden, oder aus Steinbrüchen.

Die Kücheninsel ALPINOVA Cubo in der Ausführung nero vene in Kombination mit einer klassischen Küchenzeile

Ein besonderes Highlight: Nach ihrer Erstnutzung können auch die ALPINOVA-Arbeitsplatten selbst zu 100 % recycelt werden. Die alten Arbeitsplatten werden zerkleinert und dem ALPINOVA-Produktionsprozess zugeführt. Dieses einzigartige RE-STONING-Verfahren von STRASSER schafft ein zirkuläres System, das Naturstein in einem nachhaltigen Kreislauf wiederverwertet.

Die Zahlen sprechen für sich: Bereits knapp 10 % der Produktionsmenge von STRASSER entfallen mittlerweile auf ALPINOVA, was in etwa 3.000 verkauften Küchenkommissionen entspricht. Diese eindrucksvolle Bilanz bestätigt nicht nur den Erfolg, sondern auch das enorme Potenzial dieses innovativen Materials. Um diesen Erfolg weiter auszubauen, wird das ALPINOVA-Sortiment künftig um die neue Farbvariante “alba” ergänzt, die erstmals im Rahmen der Area 30 präsentiert wird. Mit ihrer eleganten, hellen Optik setzt „alba“ einen neuen Akzent in modernen Küchen und ergänzt das ALPINOVA-Sortiment ideal.

Nach der erfolgreichen Markteinführung der ALPINOVA-Küchenarbeitsplatten geht STRASSER nun einen Schritt weiter: Mit ALPINOVA Cubo bringt das Unternehmen weltweit erstmalig Küchenfronten aus recyceltem Naturstein auf den Markt. Diese Innovation eröffnet die Möglichkeit, komplette monolithische Kücheninseln aus dem nachhaltigen Material ALPINOVA zu gestalten. ALPINOVA Cubo verbindet modernes Design mit ökologischer Verantwortung und setzt ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft.

Monolithische Kücheninsel ALPINOVA Cubo in der Ausführung verde

Um den Küchen- und Möbelfachhandel optimal zu unterstützen, erweitert STRASSER ab Herbst sein Angebot um dazugehörige Küchenkorpusse. Diese Komplettlösung wird auch in den Küchen-Planungsprogrammen verfügbar sein und vereinfacht den Bestell- und Lieferprozess erheblich.

Mit ALPINOVA Cubo gestaltet STRASSER Steine nicht nur die Küchen der Zukunft – das Unternehmen trägt aktiv dazu bei, den Puls der Zeit zu erfassen und nachhaltige Produkte zu fördern.

Zusätzlich erweitert STRASSER sein Produktsortiment um ein exklusives Angebot an hochwertigen Glasdekoren für Nischenrückwände.

Diese Neuheit wird ebenfalls erstmals auf der area 30, Stand F 31 in Löhne präsentiert und ergänzt das Portfolio des Unternehmens perfekt.

Neuer Leiter der Vertriebsniederlassung Kösching bei Ingolstadt

Klaus Ablaßmeier tritt nach mehr als 8 Jahren Tätigkeit bei STRASSER Steine per 1. November 2024 seinen Ruhestand an. Mit seinem fundierten Branchen- und Produktwissen hat er maßgeblich zum Auf- und Ausbau der Vertriebsniederlassung in Deutschland beigetragen.

Kevin Barth blickt auf nahezu 10 Jahre einschlägige (Vertriebs-) Erfahrung im Branchensegment „Küche“ zurück und ist somit dem Küchen-Fachmarkt bereits bestens vertraut. Mit diesen idealen Voraussetzungen und maximaler Kompetenz startet er nicht nur in seine neue Aufgabe als Vertriebsleiter für Deutschland, sondern wird per 1. Oktober 2024 auch die Kundenbetreuung in den PLZ-Bereichen 90000 bis 97999 sowie Teile 94 übernehmen.

Mit Kevin Barth als neuen Vertriebsleiter setzt STRASSER Steine auf Fachkompetenz und umfassende Branchenkenntnis, um den Standort Kösching zukunftsorientiert zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: STRASSER Steine