Modernes Wohnen ist nachhaltig

Immer mehr Verbraucher wünschen sich für ihre Einrichtung wohngesunde Möbel, wollen aber nicht auf Design verzichten. Ein Unternehmen, das sich als Pionier für ökologische Design-Möbel weltweit einen Namen gemacht hat und als Spezialist für nachhaltige Einrichtungskonzepte gilt, ist TEAM 7 aus Österreich. „Seit Anfang der 80er-Jahre beschreiten wir konsequent den grünen Weg. Ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung auf allen Handlungsebenen ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, erklärt Geschäftsführer und Eigentümer Dr. Georg Emprechtinger. „Uns ist es wichtig, unsere Möbel im Einklang mit dem Menschen und der Natur zu fertigen.“

TEAM7 filigno Wohnwand

Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend. In Verbindung mit hoher Qualität, bester handwerklicher Verarbeitung und ausgereifter Funktionalität entstehen bei TEAM 7 wertvolle Möbel, die uns ein Leben lang begleiten und erfreuen. Naturholzmöbel passen deshalb zu Menschen, die Verantwortung übernehmen, denen Ressourcenschonung am Herzen liegt und die sich einfach besser fühlen, weil sie einen Beitrag für die Umwelt leisten. Um wirklich nur wohngesunde und nachhaltige Möbel in die eigenen vier Wände einziehen zu lassen, ist es sinnvoll, ein Auge auf das Material zu werfen und sich für nachwachsende heimische Holzarten zu entscheiden. Auch ein Blick auf Auszeichnungen und Zertifizierungen lohnt sich.

TEAM 7 steht für preisgekröntes Design und arbeitet im Umwelt- bzw. Energiemanagement nach hohen Standards und genau definierten Normen. „Die EMAS-Validierung belegt unsere Anstrengungen auf dem Weg zu unserer Vision einer grünen Fabrik und macht uns damit mindestens genauso stolz, wie unsere Designpreise“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger. „Mit dem Österreichischen Umweltzeichen haben unsere Kunden die Sicherheit, dass das verwendete Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und durch die spezielle Oberflächenbehandlung ein gesundes Wohnumfeld fördert. So sorgen die Oberflächen, die ausschließlich mit reinem Naturöl behandelt wurden, für ein gesundes und angenehmes Raumklima”.

TEAM7 taso Auszugstisch

Insbesondere im privaten Wohnumfeld werden Natürlichkeit und individueller Gestaltungsfreiraum immer relevanter. TEAM 7 hat sich darauf eingestellt und fertigt für alle Wohnbereiche, jeden Grundriss und höchste Ansprüche Premium-Einrichtungen nach Maß. Von der Küche über ausziehbare Tische für das Esszimmer bis hin zu Mediasystemen im Wohnbereich und millimetergenau angepasste Möbel im Schlafzimmer. Filigrane Details, klare Linien und ein ansprechender Materialmix mit Glas-, Keramik- und Metallelementen lassen sich wirkungsvoll mit Holz vereinen, um ein ästhetisch ansprechendes und harmonisches Wohnambiente zu kreieren. Denn hier stehen Natur, Design und Technik im Einklang: vom innovativen Entwurf bis zum ausgereiften, streng geprüften Produkt. Zudem kommt bei TEAM 7 aus einer Hand: vom Baum bis zum fertigen Möbel. Durch die Kontrolle des gesamten Produktionsprozesses garantiert der Qualitätshersteller eine umweltschonende, hochwertige Fertigung, stellt seine Unabhängigkeit sicher und liefert konsequent nachhaltige Premiummöbel.

TEAM7 times Bett

Quelle. Team7