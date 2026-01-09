Modernstes Holzkompetenzzentrum Österreichs startet in St. Florian in den Vollbetrieb

Drehscheibe für Kunden und Partnerbetriebe

Der Standort vereint Lager, vollautomatisierte Logistik, Schauraum, Bearbeitungszentrum sowie moderne Büro- und Arbeitsplätze an einem Ort – und ist ab sofort zentrale Drehscheibe für Kunden und Partnerbetriebe in Oberösterreich und darüber hinaus.

„Mit dem Start des Vollbetriebs in St. Florian stärken wir die regionale Versorgungskraft und bieten dem Handwerk und der Industrie eine leistungsfähige, zukunftsorientierte Infrastruktur. Ich bin stolz auf unser Team, das diese Übersiedlung mit enormem Einsatz möglich gemacht hat. Gleichzeitig schaffen wir Arbeitsplätze, die modernste Standards erfüllen und den Baustoff Holz in den Mittelpunkt stellen. Dieser Standort ist ein Gewinn für die Region und ein klares Bekenntnis zum Handwerk“, sagt Christoph Kapeller, Niederlassungsleiter JAF St. Florian.

Leistungsstarkes Zentrallager für Plattenwerkstoffe im laufenden Betrieb

Herzstück des neuen Standorts ist das vollautomatisierte Etagenlager. Die Anlage wurde gemeinsam mit der oberösterreichischen Firma Grundner Sondermaschinen realisiert und verfügt über beeindruckende Maße: 93 Meter Länge, 16,4 Meter Breite, drei Etagen und sechs Manipulatoren sichern hohe Kapazitäten und schnelle Umschlagzeiten. Die „chaotische“, computergesteuerte Lagerhaltung ermöglicht die vollautomatische Einlagerung, Verwaltung und Kommissionierung sämtlicher Plattenprodukte – ein technologischer Sprung, der die Logistikprozesse deutlich beschleunigt und optimiert. Mit diesem System übernimmt JAF St. Florian ab sofort eine zentrale Rolle als österreichisches Zentrallager für Plattenwerkstoffe und stärkt die Versorgungssicherheit auch in angrenzenden Regionen und Ländern.

Größtes Holzhandelszentrum im deutschsprachigen Raum

„Mit St. Florian betreiben wir das größte Holzhandelszentrum im deutschsprachigen Raum. Der gesamte Standort ist ein Leuchtturmprojekt innerhalb der JAF Gruppe und ein entscheidender Schritt zur Sicherung unserer Logistik- und Bearbeitungskompetenz als Vollsortimenter. Die moderne Infrastruktur, hohe Warenverfügbarkeit und die automatisierten Lagerprozesse erhöhen die Versorgungssicherheit für unsere Kunden erheblich. St. Florian setzt neue Maßstäbe – technisch, strategisch und in seiner Dimension. Es ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich, in einer Zeit, in der sich viele in den Warteraum begeben“, erklärt David Brenner, Geschäftsführer JAF Österreich.

David Brenner und Christoph Kapeller

Dank der unmittelbaren Anbindung an die Autobahn, weitläufiger Lagerflächen und modernster Kommissionierung ist der Standort bereits jetzt ein logistisches Rückgrat der JAF Gruppe.

Ein Standort, der aus starken Partnerschaften entstanden ist

Der Neubau ist auch Ausdruck der engen Verbundenheit von JAF mit regionalen Gewerken und Partnerbetrieben. Zahlreiche Unternehmen aus Oberösterreich sowie langjährige Partner waren am Bau, an der technischen Ausrüstung und an holzbauspezifischen Lösungen beteiligt. Die gemeinsame Planung und Umsetzung repräsentiert jene gelebte Partnerschaft mit dem Handwerk, die seit Jahrzehnten die Basis des Erfolgs von JAF bildet.

Infobox:

Standort: Frischeisstraße 1, 4490 St. Florian/Asten (OÖ)

Grundstücksfläche: 48.000 m²

Hallenflächen: ca. 25.000 m²

Büro- & Schauraumflächen: ca. 2.700 m²

Fuhrpark: 18 LKW, 21 Stapler

Bau & Übersiedlung 1. Bauphase Baustart: April 2021

Inbetriebnahme: Jänner 2022 (Übersiedlung Standort Wels)

2. Bauphase Baustart: April 2024

Fertigstellung: Jahreswechsel 2025/26 (Übersiedlung Standort Linz)

Flächenlager: Etagenlager (3 Ebenen), Schwerpunktlager (Plattenprodukte) für die überregionale Versorgung, 93 m × 16,4 m, 6 Manipulatoren

Arbeitsplätze: ca. 150 Unternehmen: J. u. A. Frischeis (JAF), 71 Standorte in 15 Ländern

Weitere Informationen finden Sie unter www.frischeis.at

Quelle: JAF Frischeis/Fotos: Wolfgang Simlinger