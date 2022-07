Naturoberflächen von Ostermann – Noch mehr Dekore und noch mehr Service

Mit den duftenden Naturoberflächen aus dem Ostermann-Sortiment lässt sich die außergewöhnliche Optik von blühenden Almwiesen, echtem Moos oder skelettierten Riesenblättern effektstark im Möbel- und Innenausbau einsetzen. Ab sofort erhält man noch weitere Dekore. Die neuen „Österreicher“ haben Namen wie Bergwiesn (Bergwiese), Kornbluama (Kornblumen), Roasnbliatn (Rosenblüten) und Wildspitze, bestehen ausschließlich aus natürlichen Materialien und enthalten keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe. Für die Dekore Almwiesn (Almwiese), Bergwiesn (Bergwiese), Kornbluama blau (Kornblumen blau), Wildspitze, Wildspitze Himmelblau und Wildspitze Margeritta bietet Ostermann jetzt auch einen Abrollservice an. Man erhält diese also schon ab einer Mindestbestellmenge von 1 Meter. Danach ist die Bestellung in 10 cm-Schritten möglich. Vorteil: Mit der bedarfsgerechten Bestellung entstehen keine überschüssigen und teuren Reste. Weitere Informationen zu den Produkten und zum neuen Service findet man unter dem Suchbegriff „#naturoberflächen“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Wiese oder lieber Blumen?

Die duftenden Wiesendekore bestehen aus getrockneten Gräsern und wurden zum Teil mit getrockneten Blüten wie Edelweiß, Margeriten, Kornblumen, Rosen und Erika veredelt. Die Blütendekore Kornbluama blau (Kornblumen blau) und Roasnbliatn (Rosenblüten) bestehen ausschließlich aus getrockneten Blütenblättern der Kornblume oder der Rose. Sie bestechen durch die intensive blaue bzw. rosarote Farbe. Die flexible und damit auch auf runden Werkstücken einsetzbare Rollenware besitzt eine Rückseite aus Flachsvlies und wird mit einer Breite von 1,36 m geliefert.

Musterservice

Realitätsnahe Bilder der neuen Dekore findet man im Ostermann Online-Shop unter dem Reiter „Gestaltung“. Um einen persönlichen Eindruck vom Geruch und von der Optik zu erhalten, können Tischler/Schreiner dort auch Originalmuster in DIN A5-Größe bestellen.

