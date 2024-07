Neue Führung bei CHAR-BROIL®:

Auf eigenen Wunsch hin verlässt der bisherige Geschäftsführer Ian Railton nach acht erfolgreichen Jahren mit dem Team in Hamburg das Unternehmen und geht zurück in seine Heimat England/Großbritannien. Seine Position übernimmt Frerk Petersen (58), der zuletzt Geschäftsführer eines europaweit agierenden Angelgeräteherstellers war und über weitreichende Erfahrungen in saisonalen Geschäftsfeldern verfügt. Bereits seit Mitte März steht der neue Geschäftsführer an der Spitze des 40-köpfigen Europateams von Char-Broil®.

Char-Broil®-CEO Tom Penner (Group President of Outdoor Cooking and Char-Broil®) freut sich, einen dynamischen Nachfolger für diese wichtige Rollen gefunden zu haben: „Frerk Petersen ist ein leidenschaftlicher Geschäftsführer, der in der Vergangenheit unter Beweis gestellt hat, dass er Teams erstklassig motivieren und zu nachhaltigen Erfolgen führen kann. Zudem ist er im Mutterkonzern kein Unbekannter: Für WC Bradley war er bereits von 2011 bis 2021 tätig und ist mit den Werten und der Kultur des Unternehmens optimal vertraut.“

Der begeisterte Wassersportler und Angler Frerk Petersen sagt: „Ich bin dankbar für die Chance, eines der führenden Grillunternehmen Europas weiter voranzutreiben und mit dem Team in Hamburg noch breiter aufzustellen. Damit einher geht natürlich auch eine große Verantwortung: Die innovativen Produkte von Char-Broil®, allein schon die patentierte TRU-Infrared™ Technology, verdienen es, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Daran arbeitet unser hochmotiviertes Team mit aller Kraft. Wir wollen den Menschen mit unseren Innovationen unvergleichliche Erlebnisse beim Grillen bieten.“

Quelle: Char-Broil