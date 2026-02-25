Neue Jury für den interzum forum italy Award 2026 bekanntgegeben – Bewerbungen ab sofort möglich

Der interzum forum italy award ist zwar noch jung, zeichnet sich aber bereits jetzt als erste Auszeichnung aus, die sich auf die technische Lieferkette der Möbelindustrie konzentriert und Produkte, Maschinen oder Dienstleistungen würdigt, die nachhaltige Innovationen in diesem Sektor ermöglichen. Der Preis, der im Rahmen des interzum forum italy – der Netzwerkveranstaltung für die Möbel- und Einrichtungszulieferindustrie, die am 4. und 5. Juni 2026 erneut in Bergamo stattfindet – ins Leben gerufen wurde, geht mit einer hochkarätigen internationalen Jury in seine zweite Auflage.

Die Jury besteht aus folgenden Mitgliedern:

• LUISA BOCCHIETTO, ehemalige Präsidentin der WDO – World Design Organization, Orgatec-Jurymitglied

• CRISTINA BOERI, Co-Direktorin des Masterstudiengangs Sensorial Surface Design, POLI.design, Politecnico di Milano

• TRISTINE HARGREAVES, Geschäftsführerin des italienischen Bettenverbands

• FREDERIK LAUWAERT, Geschäftsführer von EBIA

• SASCHA PETERS, Innovationsberaterin und Materialexpertin bei Haute Innovation

• MARC SADLER, Designer

• DICK SPIERENBURG, Designer



Die Experten bewerten die bis zum 17. April 2026 über das entsprechende Formular auf der Website der Veranstaltung eingereichten Bewerbungen. Preise werden in den Kategorien Innovation und ESG & Nachhaltigkeit in jedem der drei Sektoren des interzum forum italy vergeben: Funktionen & Komponenten, Materialien & Natur sowie Textilien & Maschinen.

Die Namen der Gewinnerunternehmen, der Unternehmen mit lobender Erwähnung und die Begründungen für ihre Auszeichnung werden im Rahmen einer Preisverleihung am 4. Juni auf der Trend Stage der Messe bekanntgegeben. Die Website, die Social-Media-Kanäle, Newsletter und Sonderveranstaltungen des interzum forum italy werden die Gewinner und die Unternehmen mit den herausragendsten Einreichungen präsentieren.

Die zweite Ausgabe des interzum forum italy unter dem Motto „Beyond the Furniture Towards the Future“ bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Designs in drei Bereichen: Funktion & Komponenten, Materialien & Natur sowie Textilien & Maschinen.

Interiordesign bildet das Leitmotiv eines Programms, das durch strategische Partnerschaften und internationale Referenten bereichert wird. Die Integration mit Surface in Motion Italia, organisiert von der deutschen Fachzeitschrift möbelfertigung, wird den Fokus auf dekorative Oberflächen und Holzwerkstoffe weiter stärken und das Forum als wichtigen Bezugspunkt für Trends, Branchendialog und Networking festigen.

Das in Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern entwickelte Konferenzprogramm ist nun fast fertiggestellt und kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.interzum-forum.it/en/the-congress/congress/trend-stage/ Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass zu unseren Partnern ADACI (Italienischer Verband für Einkauf und Supply-Chain-Management), AIPI (Italienischer Verband der Innenarchitekten), EBIA (Europäischer Bettenverband), NBF (Britischer Bettenverband), EFIC (Europäischer Möbelindustrieverband), CSIL, CATAS, AHK (Deutsch-Italienische Handelskammer), die Digital Innovation Observatories der School of Management am Politecnico di Milano und das POLI.Design-Konsortium gehören. Neben diesen Organisationen wird das interzum forum italy von lokalen Institutionen wie ASCOM Confcommercio Bergamo, CdO Bergamo und Confartigianato Bergamo unterstützt.

Der Ticketshop ist jetzt online unter https://www.interzum-forum.it/en/ticket-shop/get-your-free-ticket-now/ erreichbar. Der Eintritt zur Messe ist frei, eine Registrierung ist jedoch erforderlich. Der Zutritt ist ausschließlich Fachbesuchern vorbehalten, darunter Unternehmen, Betreiber, Architekten, Designer, Verbände und Einkäufer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum-forum.com

Quelle: Koelnmese Italia