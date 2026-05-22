Neue Kühlgeneration von elektrabregenz: Nährstofferhalt durch Lichttechnologie

v.l.n.r. Evren Aksoy (Geschäftsführer Beko Austria AG), Fritz Treiber (Mikro- und Molekularbiologe), Margit Anglmaier (Head of Marketing Beko Austria AG)

Lebensmittelqualität wird längst nicht mehr nur beim Einkauf bestimmt, sondern maßgeblich durch die Lagerung zu Hause beeinflusst. Im Zuge eines zunehmenden Gesundheitsbewusstseins und veränderter Ernährungsgewohnheiten rückt der Kühlschrank stärker in den Fokus, denn er beeinflusst entscheidend, wie lange Lebensmittel frisch bleiben und wie gut Nährstoffe und Geschmack erhalten werden. Vor diesem Hintergrund präsentierte elektrabregenz am 20. Mai 2026 im Schmetterlingshaus seine neue Kühlgeneration, in deren Zentrum die VitalCare-Technologie steht, die gezielt auf den Erhalt von Antioxidantien im Obst und Gemüse ausgelegt ist. Mit fachlicher Expertise ergänzte Dr. Fritz Treiber von der Universität Graz die Präsentation und ordnete die Rolle moderner Kühltechnologien für den Erhalt von Lebensmittelqualität wissenschaftlich ein.

Vitamine, Antioxidantien und sensorische Qualität verändern sich ab dem Moment der Ernte laufend und damit auch der gesundheitliche Nutzen jener Lebensmittel, die täglich konsumiert werden. Welche Rolle die richtige Lagerung dabei spielt, wird zunehmend wissenschaftlich untersucht und technologisch weiterentwickelt und bildet den Ausgangspunkt für die neue Kühlgeneration von elektrabregenz.

Kälte is(s)t Leben: Warum der Kühlschrank zum unterschätzten Gesundheitsfaktor wird

Für Dr. Fritz Treiber, Senior Scientist am Institut für Molekulare Biowissenschaften der Universität Graz, beginnt Lebensmittelqualität nicht im Supermarkt, sondern im Kühlschrank zu Hause: „Denn auch nach der Ernte bleiben viele Produkte biologisch aktiv: Vitamine, Antioxidantien und Aromen bauen sich weiter ab, Reifungsprozesse laufen fort. Kälte kann diese Vorgänge verlangsamen, weil niedrigere Temperaturen enzymatische Prozesse und mikrobielles Wachstum bremsen. Dadurch bleiben Frische, Geschmack und Nährstoffe länger erhalten“, so Treiber.

Gleichzeitig ist Kühlung nicht für jedes Produkt sinnvoll: Während Beeren, Blattsalate oder Milchprodukte gekühlt werden sollten, verlieren Tomaten, Bananen oder Kartoffeln durch zu niedrige Temperaturen an Aroma, Textur oder Qualität. Auch die Lagerung selbst spielt eine Rolle: Bestimmte Obstsorten wie Äpfel oder Bananen geben Ethylen ab, ein natürliches Reifegas, das benachbarte Lebensmittel schneller altern lässt. Treiber betonte daher, dass ein Kühlschrank heute weit mehr leisten muss als nur zu kühlen: Erst das Zusammenspiel aus präziser Temperaturführung, abgestimmten Lagerzonen, kontrollierter Luftfeuchtigkeit und gezielter Frischetechnologie entscheidet darüber, wie lange Lebensmittel ihren Nährwert behalten, ihre Qualität bewahren und nicht unnötig im Abfall landen.

Dr. Fritz Treiber ordnet ein, warum die richtige Kühlung entscheidend für Frische, Geschmack und Nährstofferhalt ist

Mehr Licht, mehr Frische – mit VitalCare kühlen neu gedacht

Herzstück der Innovation von elektrabregenz ist die VitalCare-Technologie*, die im Obst- und Gemüsefach natürliche Lichtzyklen simuliert. Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, die den Erhalt von Antioxidantien um bis zu 7 Tage unterstützen und die natürlichen Eigenschaften frischer Lebensmittel länger stabil halten.

„Mit VitalCare denken wir Lebensmittelkühlung weiter: nicht nur als Temperaturfrage, sondern als Zusammenspiel aus Licht, Zeit und Lagerbedingungen. Unser Anspruch ist es, Haushaltsgeräte zu schaffen, die den Alltag im Zuhause intelligenter, bewusster und einfacher machen“, sagt Evren Aksoy, Geschäftsführer von Beko Austria AG.

Effizienz auf kompaktem Raum

Mit der neuen Kühl-Gefrierkombination erweitert elektrabregenz sein Portfolio um Geräte, die auf veränderte Anforderungen im Haushalt reagieren: bewussterer Konsum, höhere Ansprüche an Lebensmittelqualität sowie der zunehmende Bedarf an effizient genutztem Stauraum. Studien zeigen, dass Wohnraum in Österreich tendenziell kleiner wird, wodurch kompakte, aber leistungsfähige Geräte zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Das neue Modell bietet 415 Liter Nutzinhalt** bei unveränderten Außenmaßen und zählt damit zu den besonders raumeffizienten Lösungen seiner Klasse. Sowohl in der Energieeffizienz als auch bei der Geräuschentwicklung erreicht es mit Klasse A die Bestbewertung und vereint damit niedrigen Energieverbrauch mit besonders leisem Betrieb.

Innovation im Alltag verankert

Seit mehr als 130 Jahren entwickelt elektrabregenz Haushaltsgeräte für den heimischen Markt und verbindet technologische Weiterentwicklung konsequent mit dem Alltag der Menschen. Im Zentrum steht der Anspruch, Innovation nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern als kontinuierliche Verbesserung konkreter Lösungen für Küche und Haushalt. Als Traditionsmarke richtet elektrabregenz seine Entwicklungen an veränderten Bedürfnissen aus – von effizienterer Raumnutzung über höhere Energie- und Qualitätsansprüche bis hin zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln sowie langlebigem, zeitlosem Design. Die neue Kühlgeneration bündelt diese Anforderungen in einer modernen Geräteplattform.

Der neue elektrabregenz Kühlschrank mit der VitalCare-Technologie

* Getestet von Intertek an Obst und Gemüse (Blaubeeren, gelbe Paprika, Tomaten, Petersilie), die direkt der Lichttechnologie ausgesetzt waren, im Vergleich zu einem Kühlschrank ohne diese

Technologie (und verglichen mit Tag 0) über einen Zeitraum von 7 Tagen, während sie im Frischhaltefach aufbewahrt wurden.

** Das Label „führend in großer Kapazität“ basiert auf der Tatsache, dass es derzeit innerhalb seines Segments im Beko-Sortiment das größte Volumen bietet. (Stand: 09/2025; Österreich)

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: Beko Austria AG