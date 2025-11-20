Neue Kundenbetreuung von RÖWA in Österreich

Brief von de Geschäftsleitung von RÖWA an die Fachhandelspartner in Österreich.

Sehr geehrte Damen und Herren,

werte Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen,

wir freuen uns sehr, dass Herr Paulo Paincal, den Sie teilweise schon kennengelernt hatten, für Sie nun ab sofort als verantwortlicher Außendienstmitarbeiter zur Verfügung steht.

Ausdrücklich erwähnen darf ich an dieser Stelle, dass Herr Paincal beim weiteren Marktaufbau in Ihrem schönen Land meine persönliche Unterstützung hat.

Sie erreichen Herrn Paincal wie folgt:

Mobil + 49 170 789 22 54

E-Mail p.paincal@roewa.com

Paulo Paincal

Wir freuen uns, wenn wir bestehende Geschäftsbeziehungen erfolgreich weiterentwickeln können und viele neue mittelständische Fachhandelspartner dazu gewinnen.

Mit freundlichen Grüßen aus Mössingen

Manfred Greiner

Weitere Informationen zu RÖWA finden Sie unter www.roewa.com

Quelle: RÖWA