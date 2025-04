Neue Strahlkraft auf der Light + Building: IALD International Lighting Design Awards 2026

Die Light + Building, Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, ist der internationale Treffpunkt für Lichtdesigner, Architekten, Planer und Entscheider, die die Zukunft des Lichts aktiv mitgestalten. Mit der erstmaligen Verleihung der IALD Awards im März 2026 rückt die gestalterische Dimension von Licht noch stärker ins Zentrum des internationalen Branchentreffpunkts.

Die IALD International Lighting Design Awards zählen zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen im Bereich architektonischer Lichtgestaltung. Verliehen von der International Association of Lighting Designers (IALD), würdigen sie Projekte, die durch gestalterische Exzellenz, technische Präzision und atmosphärische Wirkung überzeugen. Als internationales Pendant zum deutschen Lichtdesign-Preis setzen sie Maßstäbe und machen visionäre Lichtlösungen sichtbar. Die 43. Verleihung findet im März 2026 in Kooperation mit der IALD im Rahmen der Light + Building statt.

„Die Light + Building ist die zentrale Plattform für Lichtgestaltung im globalen Kontext – ein inspirierender Ort, an dem kreative Ideen, technische Innovationen und visionäre Konzepte zusammenkommen. Mit der erstmaligen Vergabe der IALD International Lighting Design Awards in Frankfurt gewinnt die Messe eine neue Dimension an Strahlkraft und wird für die internationale Lichtdesign-Community noch attraktiver“, sagt Steffen Larbig, Leiter Brandmanagement Light + Building.

Licht – zentrales Element der Light + Building

Licht in all seinen Facetten steht im Mittelpunkt der Light + Building: Hersteller aus aller Welt präsentieren wegweisende Beleuchtungskonzepte für Innen- und Außenräume – von smarten, minimalistischen Lösungen bis hin zu überraschenden Lichteffekten. Die internationale Plattform für Licht und Gebäudetechnik macht moderne Lichtgestaltung in seiner Vielfalt erlebbar – visuell, technisch und atmosphärisch.

Hochwertige Events ergänzen das Angebot der Aussteller: Vorträge, Präsentationen und Talks auf der Design Plaza bieten tiefgehende Einblicke in aktuelle Trends, Themen und Projekte. Geführte Touren sorgen für Orientierung und neue Perspektiven.

IALD – Partner für herausragendes Lichtdesign

Die International Association of Lighting Designers (IALD) ist eine weltweit führende Organisation für professionelle Lichtdesignerinnen und Lichtdesigner. Seit über 50 Jahren setzt sie sich für die Förderung und Anerkennung herausragender Lichtgestaltung ein. Die IALD International Lighting Design Awards werden seit 1983 vergeben und stehen für höchste Qualität in der architektonischen Beleuchtung.

Die 42. IALD International Lighting Design Awards werden am 7. Mai 2025 im Rahmen der Lightfair Las Vegas verliehen. Die Lightfair gehört zum weltweiten Light + Building Netzwerk, das insgesamt 14 Fachmessen auf fünf Kontinenten umfasst und Unternehmen globalen Zugang zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für Licht- und Gebäudetechnik bietet.

Light + Building 2026 – Die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik

Die nächste Light + Building findet vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main statt. Sie bringt führende Hersteller mit Architekten, Planern, Designern und Investoren zusammen und bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Licht, Elektrotechnik, Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik.

Unternehmen, die ihre Teilnahme bis zum 30. April 2025 erklären, sichern sich attraktive Frühbucherkonditionen sowie ein unverbindliches Standflächenangebot. Ab Mai gelten die regulären Standmietpreise.

Weitere Informationen zur Teilnahme unter: www.light-building.com/teilnahme

Light + Building – Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik. Die Veranstaltung Light + Building findet vom 8. bis 13. März 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.com

