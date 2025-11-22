Neuer Chief Operating Officer bei SCHOCK

Stefan Feldmeier bringt umfassende und vielseitige Erfahrungen für seine neue Aufgabe mit: Er verfügt über fundierte Kenntnisse in der Projektierung und Produktion von Kunststofferzeugnissen und Primärpackmitteln aus Aluminium sowie im Sondermaschinen- und Anlagenbau. Darüber hinaus führte er bis zu 500 Mitarbeitende u.a. in den Bereichen Plant-Engineering, Lean, Produktionsplanung und -steuerung, Produktion, Qualität und Technik.

Umfangreiche Erfahrungen sammelte er in unterschiedlichen verantwortungsvollen Positionen wie bei der IAC Group GmbH in Plattling als Leiter Operations, bei der Linhardt Gruppe als Betriebsleiter Linhardt Viechtach sowie zuletzt bei der Sesotec GmbH als Group Director Operations und Chief Operating Officer. Dass Stefan Feldmeier nun diese Position als COO bei dem Spezialisten für Quarzkomposit-Spülen einnimmt, wertet auch CEO Ralf Boberg als wichtigen Schritt für das Unternehmen: „Mit Stefan Feldmeier gewinnen wir nicht nur einen erfahrenen Manager, der uns mit seiner Expertise bereichern wird, sondern auch jemanden, der unsere Region bestens kennt und hier tief verwurzelt ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“