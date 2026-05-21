Neuer Gebietsrepräsentant bei BLANCO Austria für Westösterreich

Der gebürtige Tiroler verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Kundenberatung, Planung und Organisation. Nach seiner Ausbildung zum Einrichtungsberater bei Kika war Köhler unter anderem beim ÖAMTC in der Leistungsorganisation sowie im Großhandel bei Schachermayer tätig.

Clemens Köhler Gebietsrepräsentant für Tirol, Vorarlberg und Salzburg bei BLANCO Austria

In seiner neuen Funktion bei BLANCO Austria liegt der Fokus auf der Betreuung bestehender Kunden, dem Ausbau des Vertriebsgebiets sowie der Umsetzung regionaler Markt- und Vertriebsstrategien. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, mein Vertriebsgebiet aktiv mitzugestalten. Der persönliche Austausch mit unseren Kunden und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit stehen für mich dabei im Mittelpunkt“, so Clemens Köhler.

„Wir freuen uns, mit Clemens Köhler ein neues Gesicht in der BLANCO Familie begrüßen zu dürfen. Mit seiner Kundenorientierung, seinem Engagement und seiner regionalen Verbundenheit wird er unser Vertriebsteam tatkräftig unterstützen“, so Thomas Hafner, Geschäftsführer BLANCO Austria.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: BLANCO