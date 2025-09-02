Neuer Möbel-Player belebt ehemaligen Leiner Wien – Nord Homeland eröffnet am 19. September Österreichs neue Adresse für stilvolles Wohnen

v.l.n.r. Bezirksvorsteher des 22. Bezirks, Ernst Nevrivy, mit Fatima Gustafsson, Managing Director von Homeland, und Johann Klein, Gremialobmann Elektro- und Einrichtungsfachhandel © Wolfgang Meier

Am 19. September 2025 eröffnet Homeland im ehemaligen Leiner-Gebäude in der Hermann-Gebauer-Straße 4, 1220 Wien seinen ersten Store. Auf rund 12.000 m² und drei Ebenen erwartet Besucher:innen eine Welt für modernes, stilvolles Wohnen: internationale Marken, österreichische Hersteller und eine eigene Produktlinie. Ergänzt wird das Konzept durch ein Café & Bistro, das zum Ankommen, Genießen und Verweilen einlädt.

Homeland betritt den österreichischen Möbelmarkt mit einer klaren Haltung: hochwertige Einrichtung, inspirierendes Design und faire Preise – ohne Kompromisse. Das Unternehmen positioniert sich bewusst im mittleren bis gehobenen Preissegment und bietet damit eine Alternative zwischen Billig-Discountern und reinen Luxusmarken.

Kuratiertes Sortiment, inspirierende Showrooms

Über 4.000 Möbel und Wohnaccessoires von rund 80 Marken – darunter Anrei, Asa, Berndorf, Molteni Home, Musterring, Rotpunkt Küchen, Roberto Cavalli und Siena Garden – laden zum Entdecken ein. Stilvolle Showrooms vermitteln das Gefühl, in echte Wohnwelten einzutreten: Räume, die Geschichten erzählen und Lust aufs Einrichten machen. Persönliche Beratung auf Augenhöhe rundet das Einkaufserlebnis ab.

„Stilvolles Wohnen soll Freude machen und nicht einschüchtern. Mit Homeland zeigen wir, dass gutes Design für alle erreichbar ist und bringen etwas Neues und Frisches nach Wien – einen Ort, an dem man Inspiration findet und sich zugleich willkommen fühlt – wie zuhause.“ sagt General Managerin Fatima Gustafsson, die auf 26 Jahre internationale Erfahrung im Aufbau von Retail-Konzepten zurückblickt.

Fatima Gustafsson, Managing Director Homeland, mit Caroline Iselor, Marketing Manager bei Homeland

Bekenntnis zu Standort und Nachhaltigkeit

Rund 20 Prozent der Belegschaft sind ehemalige Leiner-Mitarbeiter:innen – ein klares Zeichen der Verbundenheit mit Wien und seiner Möbelkultur. Auch architektonisch zeigt Homeland Haltung: Die Fassade des 2022 renovierten Gebäudes wurde bewusst nicht neu gestrichen, wodurch große Mengen an Farbe eingespart wurden. Homeland setzt zudem auf langlebige Produkte, ressourcenschonende Verpackungen und Partnerschaften mit verantwortungsvollen Produzenten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.home-land.at

Quelle: HOMELAND/Fotos: © Wolfgang Meier