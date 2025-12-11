Neuheiten und Trends auf der Ambiente 2026

Starten Sie beim pulsierenden Marktplatz in Frankfurt vom 6. bis 10.2.2026 in das nächste Geschäftsjahr.
Dining: Kaffeegenuss für Trendsetter*innen.
Rund um Tisch, Küche und Haushalt bleibt der Bereich Dining die weltweite Nummer 1. So wächst das Segment rund um den Kaffeegenuss. Entdecken Sie viele neue Lösungen, zum Beispiel Funktionales für Unterwegs u.a. bei AeroPress und Outin – oder herausragendes Design bei Aarke, Sjöstrand Coffee und Fellow Industries. Bei Caps Me gibt es wiederverwendbare und nachfüllbare Kapseln und Motta zeigt klassisches Zubehör „Made in Italy“.
Living: Made in Europe.
Bei Living finden Sie das internationale Angebot rund um Wohnen, Einrichten und Ausstatten. Besuchen Sie unbedingt die Hallen 3.0 Interiors & Decoration sowie 3.1 Interior Design. Die große Auswahl an Produkten „Made in Europe“ wird durch das Areal Interior Looks ergänzt. Hier präsentieren Herstellermarken rund um hochwertige Möbel und Einrichtung, u. a. Bielefelder Werkstätten und Artanova Switzerland. Viele bekannte Unternehmen sind 2026 zurück auf der Ambiente, zum Beispiel Guaxs, Design House Stockholm oder Ethnicraft. Treffen Sie auch zahlreiche Neuaussteller, darunter Ionnyk mit digitaler Kunst, die Möbelmanufaktur Studio Höllental und Zieta Studio mit Design aus Polen.
Japan Style.
Eine kleine, feine Insel erwartet Sie in der Halle 3.1, A72 – A89, im Bereich Living: Bei Japan Style zeigen japanische Unternehmen und Handwerksbetriebe zeitgenössisches Kunsthandwerk, Wohn- und Tischaccessoires, die in einzigartigem Design den japanischen Lebensstil ausdrücken. Sehen Sie zum Beispiel die Kollektionen von h concept, Musubi Kiln, Vermicular und andere.
Giving: Schulstunde mit cleveren Extras.
Willkommen in der facettenreichen Welt der Geschenke und der Persönlichen Accessoires, dem Bereich Giving auf der Ambiente. In den Produktgruppen Urban Gifts sowie Stationery & School beginnt das Schuljahr zum Beispiel mit der Marke Ancor, die ihre Ranzen mit glitzernden Applikationen und duftenden Bärchen ausstattet. Zipit begeistert mit „Monster-Mäppchen“, deren Reißverschluss beim Öffnen die Zähne zeigt. Kaweco ermöglicht es Kund*innen im Fachhandel, den eigenen Füller selbst zusammenzubauen. Hochwertige Schreibgeräte, u. a. von Faber-Castell und Waldmann, machen die Auswahl komplett. Tipp: Die Guided Tours mit Kuratorin Angelika Niestrath durch die Halle 4.2 am Sonntag, 8.2.2026, um 10.00 und um 14.00 Uhr.
Quelle: Messe Frankfurt