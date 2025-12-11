Neuheiten und Trends auf der Ambiente 2026

Willkommen in der facettenreichen Welt der Geschenke und der Persönlichen Accessoires, dem Bereich Giving auf der Ambiente. In den Produktgruppen Urban Gifts sowie Stationery & School beginnt das Schuljahr zum Beispiel mit der Marke Ancor, die ihre Ranzen mit glitzernden Applikationen und duftenden Bärchen ausstattet. Zipit begeistert mit „Monster-Mäppchen“, deren Reißverschluss beim Öffnen die Zähne zeigt. Kaweco ermöglicht es Kund*innen im Fachhandel, den eigenen Füller selbst zusammenzubauen. Hochwertige Schreibgeräte, u. a. von Faber-Castell und Waldmann, machen die Auswahl komplett. Tipp: Die Guided Tours mit Kuratorin Angelika Niestrath durch die Halle 4.2 am Sonntag, 8.2.2026, um 10.00 und um 14.00 Uhr. ALLE GIVING AUSSTELLER