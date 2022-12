next125: A Creative Makers Christmas

Große Bühne für weihnachtliche Wunderwerke: Eine Blumenwolke aus winterlich-weißen Weihnachtssternen, die über der Kücheninsel schwebt. Filigrane Kränze, die von der Wand hängend oder auf Tisch und Sideboard platziert für festliche Stimmung sorgen. Valentina inszeniert mit einem Pflanzen-Potpourri aus Salbei, Wacholder, Rosmarin, Heidekraut und Viburnum kreative Kunstwerke. Die Kücheninsel nx960 Ceramicfront in bianco beige, die das ganze Jahr über als Zubereitungszentrum von saisonalen Köstlichkeiten fungiert, dient in der Adventszeit auch dank ihrer widerstandsfähigen Arbeitsfläche als florale Werkstatt. Von hier aus weht Weihnachtsstimmung in den Wohnraum: Arrangements wie beispielsweise über dem als elegante Homebar eingesetzten Sideboard lassen sich flexibel über die feierlichen Wochen vor dem großen Fest verteilen. Auch um das stimmungsvoll hinterleuchtete Küchenregal kommen die Schmuckstücke gebührend zur Geltung.

Flower Artist Valentina Teinitzer kreiert Weihnachtsschmuck an der Kücheninsel in bianco beige. Arrangiert über dem Sideboard und dem Esstisch von next125 zaubert die kreativ-florale Dekoration eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Valentinas Kränze highlighten das Sideboard, das als Bar für winterliche Cocktails fungiert. Die große Bühne: über der Kücheninsel nx960 Ceramicfront in bianco beige schwebt eine aufwändig gestaltete Blumenwolke wie ein weihnachtliches Wunderwerk.

Schon bei der Inszenierung der Kampagnenküche von next125 ging es der Künstlerin um die Herausforderung, Kunst mit Technik, Natur mit Küche zu vereinen. „Blumen, Pflanzen, Früchte – alles, mit dem ich arbeite, wird auch in der Küche verarbeitet“, so die Floral Artist. Auch mit ihrer weihnachtlichen Umsetzung dieser kreativen Herausforderung holt die sie Natur ins Haus – zu dieser speziellen Jahreszeit eine besondere Freude: „Ich übersetze Gefühle ins Sichtbare“, erklärt sie. „Pflanzen sind dafür das perfekte Medium.“

Quelle: Schüller Küchen