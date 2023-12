nobilia gewinnt mit dem Kochfeldabzug Xtra Hob den renommierten German Design Award

Die Ansprüche an ein durchdachtes, ganzheitliches und nachhaltiges Produktdesign steigen. Europas größter Küchenhersteller hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seiner Eigenentwicklung Xtra Hob neue Standards in Design und Benutzerfreundlichkeit zu etablieren. Die Innovation vereint einzigartige Optik mit hoher Funktionalität und sorgt damit in der Küchenbranche für Aufsehen. Der exklusive Kochfeldabzug punktet mit einer außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit: Er integriert sich optisch nahtlos in die exklusive Xtra-Arbeitsplatte im Grauschiefer-Dekor. Durch seine schlichte Eleganz lässt sich der Xtra Hob so harmonisch in moderne und offene Wohnkonzepte integrieren. „Als einziger Hersteller in der Branche ermöglichen wir auf diese Weise eine beispiellose Gestaltungsmöglichkeit für die Küchen- und Wohnraumplanung“, erklärt Christoph Hasenpusch, Produktmanager E-Geräte bei nobilia. Gleichzeitig liefert der Xtra Hob einzigartige Qualitäten: Er ist induktiv, leistungsstark und glänzt mit maximaler Energieeffizienz.

Für diese wegweisende Designleistung ist nobilia im Zuge der German Design Awards 2024 in Frankfurt am Main nun offiziell ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Excellent Product Design – Kitchen“ wählte eine hochkarätige internationale Jury Produkte, die höchsten Kundenansprüchen gerecht werden und Kompetenz in Designinnovation beweisen.

„Die Auszeichnung sendet ein bedeutendes Signal in den globalen Markt und zeigt, dass nobilia mit fortschrittlichem und ganzheitlichem Produktdesign vorangeht“, sagt Dr. Lars Bopf, Vorsitzender der nobilia Geschäftsführung. „Ein Kochfeldabzug dieser Art, der sich nahezu unsichtbar in die Arbeitsfläche integriert, ist einmalig. Wir freuen uns deshalb sehr, dass der Xtra Hob mit diesem renommierten Award branchenübergreifende Aufmerksamkeit erfährt.“

Der Xtra Hob Kochfeldabzug ist Bestandteil der nobilia Kollektion 2024. Das unsichtbare Induktionskochfeld arbeitet mit maximaler Energieeffizienz, ungeführter Umluft und lässt sich über eine smarte 2-in-1 Touch-Bedienung steuern. Es ist neben der Grauschiefer Nachbildung auch mit allen weiteren nobilia Arbeitsplattendekoren harmonisch kombinierbar und dazu in drei Modellen und zwei verfügbaren Breiten sowohl flächenbündig als auch aufliegend planbar.

Weitere Informationen zum Xtra Hob von nobilia finden Sie hier:

www.nobilia.de/de/produkte/neuheiten-2024/xtra-hob-kochfeldabzug

Quelle: Nobilia