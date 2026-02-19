OBERFLÄCHENDESIGN MESSE 2026 – Jetzt wird’s konkret: Das Programm steht, die Aussteller sind da

Drei Generationen der Firma Sefra erwarten Sie

Was läuft an den zwei Tagen?

Moderatorin Sabine Petzl führt durch ein Programm, das keine Wünsche offen lässt.

Donnerstag, 12. März: Los geht’s um 10:00 Uhr, die offizielle Eröffnung ist um 12:00 Uhr. Danach wird’s praktisch: In den Live-Werkstätten zeigen World-Skills-Profis, Tapezierer-Lehrlinge und die HTL-Malerschule Baden, wie’s gemacht wird. Parallel dazu gibt’s Produktvorführungen am laufenden Band – von Wallprintern über neue Dichtstoffe bis zu PPGs Clean Resist System.

Ab 14:00 Uhr kommen die Vorträge: Dr. Birgit Schulz spricht über Farbe und Licht, Günther Nussbaum von der Bauherrenhilfe gibt Praxis-Tipps, Dörken klärt die ewige Frage „Wasser oder Lösungsmittel?“ und Gerald Nöbauer von Redstone erklärt, worauf’s bei der Innendämmung ankommt. Zwischendurch gibt’s um 13:00 Uhr Infos zum neuen Berufsbild „Maler und Beschichtungstechnik“ und zum überarbeiteten Denkmalschutzgesetz.

Bleiben Sie am Puls der Branche

Zeit zum Feiern: Um 18:00 Uhr startet die Messeparty – und zwar nicht irgendeine. SEFRA feiert 140 Jahre, und das wird gebührend zelebriert. Mit Reden von KommR. Ing. Christian Seidler, Laudatio, Grußworten aus Politik und Wirtschaft – und dann wird einfach gefeiert und genetzwerkt bis 22:00 Uhr.

Freitag, 13. März: Der zweite Tag startet um 9:00 Uhr als Berufsinformationstag. Ab 10:00 Uhr laufen drei Symposien parallel: Innendämmung, Denkmalschutz-Beschichtungen und Akustiklösungen. Die Live-Werkstätten gehen weiter, dazu kommen Produktshows von Remmers (Fußbodenbeschichtung) und Claessens (Isolierfarben). Um 12:30 Uhr gibt’s die zweite Tombola-Runde mit richtig guten Preisen, dann ist um 14:00 Uhr Schluss.

Produkte auf der Messe testen

Wer ist alles dabei?

Die Liste ist beeindruckend. Mehr als 80 Firmen und Marken sind mit dabei. Hier nur ein kleiner Auszug davon.

Die Großen: PPG mit gleich mehreren Marken (Gori, Selemix, Sigma), Saint-Gobain (Isover, Rigips, Weber), Dörken, ARDEX, Dinova, Festool, Mapei, Remmers, Jäger Lacke.

Die Tapeten-Profis: A.S. Création, Rasch Textil, Marburg, Eijffinger – wer was auf Wandgestaltung hält, ist hier.

Die Spezialisten: Organoid macht Oberflächen aus echten Blüten und Blättern. Valpaint aus Italien bringt exklusive Wanddekorfarben mit. Redstone kennt sich mit Schimmel und Feuchtigkeit aus wie kein Zweiter.

Werkzeug und Technik: Von Friess Techno Profi über Janser bis Wagner und tesa – alles da, was man braucht.

Boden und Holz: Lithofin, Timberex, Bosshard, Arbezol – für alle, die mit diesen Materialien arbeiten.

Und dann sind da noch Bildungseinrichtungen wie die HTL Baden, Versicherungen und Banken. Die komplette Liste steht auf www.oberflaechendesign.com

Warum hingehen?

Ganz einfach: Nirgendwo sonst trifft man in zwei Tagen so viele relevante Leute, sieht so viel Neues und kann so direkt Fragen stellen. Die Mischung aus Produktschau, Weiterbildung und echten Begegnungen macht’s aus. Und die Messeparty zum SEFRA-Jubiläum ist der perfekte Abschluss des ersten Tages.

Erfahrungsaustausch mit Kollgen auf der Messe

Anmeldung läuft – Eintritt frei

Wann: 12. März (10:00–18:00 Uhr + Party) & 13. März (9:00–14:00 Uhr)

Wo: Pyramide Vösendorf

Anmeldung: www.oberflaechendesign.com

Quelle: n.b.s marketing & events GmbH