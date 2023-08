OBJECT CARPET Teppiche und Fliesen in den Büroräumen der IServ GmbH

Zeitgemäße Arbeitsumgebungen setzen auf klar eingeteilte Räume, die den produktiven Austausch ebenso ermöglichen wie Ruhe und Konzentration. Die neuen Büroräume der IServ GmbH vereinen höchste Designansprüche mit einzigartigem Komfort: Der führende Softwareanbieter für IT-Schulplattformen in Deutschland hat seinen Hauptstandort in Braunschweig ausgebaut und setzt auf ein offenes Raumkonzept mit Gruppenbüros und einladender Dachterrasse. Auf beeindruckenden 4.500 Quadratmetern und sieben Etagen ist so eine dynamische Arbeitsumgebung entstanden, die sich als ebenso abwechslungsreich wie inspirierend erweist. Teil des Gestaltungskonzepts der Designagentur SÜDCom sind die Premium-Teppichlösungen von OBJECT CARPET.

Das weitläufige Bürogefüge ist in einer zurückgenommenen Farbpalette aus Weiß- und Grauschattierungen gehalten. CRYPTIVE-Teppichfliesen in den Farben Silver Stream und Lava Rock entfalten hier eine beruhigende Wirkung. Die dezenten Ton-in-Ton-Farbstellungen haben einen regenerativen Wohlfühlcharakter, der fokussiertes Arbeiten erleichtert. Stilvoll bereichert wird das Ambiente durch den gezielten Einsatz von Vorhängen, farbigen Stoffen und Pflanzen.

In den verglasten Besprechungsräumen variiert FORUM Structured Loop die gedämpften Grautöne auf spielerische Weise. Die geometrischen Struktureffekte, die durch kleinste Garnschlingen erzeugt werden, verleihen dem Teppichboden eine besondere Lebendigkeit, ohne die beruhigte, konzentrierte Atmosphäre des Raums zu stören. Dasselbe Muster findet auch in den Pausennischen Verwendung: An der Wand befestigt, kontrastiert es die blauen Sitzbänke und das helle Holz des Tischs. Die Rückenbeschichtung WELLTEX® Akustik Plus senkt dabei die Geräuschkulisse, lassen einen einladenden Rückzugsort entstehen, um Kraft zu tanken.



Für den anregenden Austausch und entspanntes Verweilen wurden zudem mehrere gemütliche Loungebereiche geschaffen. Platziert wurden Shags in verschiedenen Formen und Größen, die sich elegant in die offene Raumarchitektur einfügen und kleine Inseln bilden, auf denen Couches und Clubsessel bunte Farbakzente setzen. Wie die übrigen eingesetzten Teppichlösungen tragen sie dazu bei, aus den Büroräumen der IServ GmbH einen Ort zu machen, an dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen – und weiter die digitale Zukunft des Lernens gestalten können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Object Carpet/Fotos © Christian Bierwagen