P.MAX® stattet zentrale Showküche des Messezentrum Salzburg für drei Jahre aus

Die Kooperation umfasst mehrere publikumsstarke Veranstaltungen, darunter die Bauen+Wohnen Salzburg. Tausende Besucherinnen und Besucher erleben dabei ein Showambiente auf höchstem Niveau – gestaltet mit individuellem Maßmobiliar aus der eigenen Produktion in Stockerau.

Herzstück der neuen Messebühne ist ein über 10 Meter langer Hochschrankblock, der mit seiner beeindruckenden Dimension und seinem integrierten Durchgang in die „Schattenküche“ sofort ins Auge fällt. Zusätzlich sorgt ein schachbrettartig gestaltetes Frontdesign für visuelle Spannung und dient gleichzeitig als stilvolle Präsentationsfläche für edle Tropfen, die in der angrenzenden Bar verkostet werden.

Die Farb- und Materialwelt der Showküche setzt auf erdige, elegante Töne: Nuss, Creme und Warmgrau treffen auf schwarze Alu-Glastüren und moderne schwarze Griffleisten – ein stimmiges Gesamtkonzept, das hochwertige Wohnästhetik widerspiegelt. Ergänzend wurde eine Barlösung im selben Design geschaffen, die als sympathischer Rahmen für Verlosungen, Verkostungen und entspannte Get-together-Momente dient.

Die Ausstattung der Showküche wurde gemeinsam mit starken Kooperationspartnern umgesetzt:

• STRASSER® Steine liefert die Natursteinplatte der Kochinsel sowie ALPINOVA®-Elemente in der Waschnische.

• BLANCO® sorgt mit Spülbecken und Armaturen für Funktionalität auf höchstem Niveau.

• Ein Anbautisch aus massivem, geöltem Nussholz von AKP® setzt einen warmen handwerklichen Akzent.

• Modernste AEG® Geräte – darunter Multidampfgarer und Kombi-Mikrowelle – schaffen professionelle Bedingungen für die Kochshows.

Abgerundet wird das gesamte Messekonzept durch ein abwechslungsreiches Showprogramm, das die neue Bühne zu einem lebendigen Treffpunkt für Kulinarik, Lifestyle und Inspiration macht.

Die zentrale Showküche des Messezentrum Salzburg von P.MAX®, Foto Peter Max