Personelle Veränderung im hkt-Vertriebsteam

Mit Günther Masser gewinnt hkt einen äußert erfahrenen Außendienstmitarbeiter, der in der Küchenbranche seit vielen Jahren etabliert und bestens vernetzt ist. Dank seines umfassenden Fachwissens, seiner ausgeprägten Kompetenz sowie seiner verlässlichen und partnerschaftlichen Arbeitsweise wird, der die Betreuung der Kunden und Partner in den Regionen auf höchstem Niveau sicherstellen und das Team nachhaltig stärken.

Gleichzeitig bedankt sich hkt bei Herrn Lerchbaumer herzlich für sein langjähriges Engagement und seine wertvolle Arbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hkt.at

Quelle: hkt