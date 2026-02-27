Republic Floor Europe ernennt Sonia Wedell Castellano zur Senior Sales Director Europe

Republic Floor hat Sonia Wedell Castellano zum 1. Februar 2026 zur Senior Sales Director Europe ernannt. Mit dieser Personalentscheidung setzt das Unternehmen ein klares Signal für die strategische Weiterentwicklung seiner europäischen Aktivitäten und den Ausbau der Marktpräsenz in der Region.

Wachstum in 26 europäischen Ländern

Republic Floor hat seine europäische Präsenz in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und ist heute in 26 Ländern aktiv. Das Wachstum wird durch ein etabliertes Netzwerk von Vertriebspartnern sowie regionale Logistikstrukturen unterstützt.

Die Berufung von Wedell Castellano markiert einen weiteren Schritt zur Stärkung der europäischen Organisation und zur engeren Verzahnung mit dem globalen Geschäftsmodell.

Internationale Branchenerfahrung und starke Marktvernetzung

Sonia Wedell Castellano bringt umfassende internationale Erfahrung in der Bodenbelagsbranche mit. Bereits 8 Jahre verantwortete sie als Global Director die weltweit führende Bodenbelagsmesse DOMOTEX. In dieser Rolle arbeitete sie eng mit Herstellern, Distributoren und Handelspartnern in Europa, Nordamerika und Asien zusammen und trug maßgeblich zur globalen Marktentwicklung der Branche bei.

Verantwortung für europäische Vertriebsstrategie

In ihrer neuen Position übernimmt Wedell Castellano die Gesamtverantwortung für die europäischen Vertriebsaktivitäten von Republic Floor. Dazu zählen die Zusammenarbeit mit Distributionspartnern, die Weiterentwicklung regionaler Marktstrategien sowie der Ausbau der Produktplattformen für den europäischen Markt.

Sie wird dabei eng mit dem globalen Führungsteam des Unternehmens kooperieren.

„Europa ist ein zentraler Wachstumsmarkt für Republic Floor“, erklärt Rotem Eylor, CEO von Republic Floor. „Unser Fokus liegt auf dem Aufbau langfristiger Partnerschaften statt auf kurzfristigen Volumenzielen. Sonia verfügt über ein tiefes Verständnis des europäischen Marktes sowie über die notwendigen Netzwerke, um nachhaltiges Wachstum in der Region zu fördern.“

Republic Floor bietet ein breites Portfolio an Bodenbelagslösungen – darunter SPC, Laminat, Mehrschichtholz und Rigid-Core-Systeme. Dabei verfolgt das Unternehmen einen systemorientierten Ansatz, der Rohstoffauswahl, Produktperformance, Qualitätskonsistenz und Zuverlässigkeit in den Mittelpunkt stellt.

„Republic ist nicht nur eine Marke, sondern ein ganzheitliches System – von der Materialauswahl und Produktentwicklung bis hin zu Logistik, Schulung und Partnerunterstützung“, ergänzt Eylor. „Dieser Ansatz hat unser Wachstum in den USA ermöglicht und bildet nun die Grundlage für unsere weitere Expansion in Europa.“

Fokus auf Ausbau von Partnerschaften und Marktpräsenz

Sonia Wedell Castellano wird künftig von Europa aus agieren. Ihr Fokus liegt darauf, bestehende Vertriebspartnerschaften zu stärken, neue Handelspartner zu gewinnen und Produktangebote weiterzuentwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse der europäischen Kunden zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.republicflooreu.com

Quelle: Republicfloor