ritterwerk auf Platz 1 im markt intern Leistungsspiegel – 11-mal Platz 1 für den Fachhandelspartner aus Gröbenzell

Ein starkes Signal aus dem Fachhandel: ritterwerk wurde beim aktuellen markt intern Leistungsspiegel 2025 im Bereich Elektro-Kleingeräte zum Fachhandelspartner Nr. 1 gewählt – und das in 11 von 13 bewerteten Kategorien. Damit setzt sich das Traditionsunternehmen eindrucksvoll an die Spitze der Branche.

Besonders hervorgehoben wurden von den Fachhändlern unter anderem die Leistungen in folgenden Bereichen:

• Fachhandelsorientierung (Platz 1)

• Produktqualität (Platz 1)

• Sortimentspolitik (Platz 1)

• Realisierbare Handelsspanne (Platz 1)

• Reklamationsverhalten (Platz 1)

• Reparaturabwicklung/Ersatzteilversorgung (Platz 1)

und viele weitere mehr.

„Diese Spitzenplatzierung ist für uns eine besondere Auszeichnung – und zugleich ein Beweis dafür, dass Kontinuität, Qualität und echte Fachhandelsorientierung sich auszahlen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Fachhandelspartner, ohne deren Vertrauen dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre“, so Geschäftsführer Michael Schüller.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen ist dieser Erfolg ein besonderer Ansporn, den Weg gemeinsam mit Fachhandelspartnern konsequent weiterzugehen – mit Leidenschaft, Innovation und einer klaren Ausrichtung auf den Fachhandel.

ritterwerk präsentiert sich vom 05. bis 09. September 2025 auf der IFA in Berlin, Halle 4.1, Stand 114.

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

Quelle: ritterwerk