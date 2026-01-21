Roser AG liefert Furnier für den Umbau der „BLKB Aesch“

Das Unternehmen stellte mehrere Laufmeter eines speziell ausgewählten Europäische‑Eiche‑Furniers in 0,9 mm Stärke bereit, gefertigt in einer Pfeilform mit 58‑Grad‑Winkel. Die Furnierdecks wurden fertig zusammengefügt und auf die Anforderungen der Schreinerei abgestimmt.

Um eine gestalterische Verbindung zum Corporate Design der BLKB herzustellen, kombinierte die Roser AG bewusst hellere und dunklere Eiche-Pakete. Dadurch entstand eine Hell‑Dunkel‑Pfeilstruktur, die sich am Logo der Bank orientiert und das Erscheinungsbild der Innenräume unterstützt. „Das Projekt zeigt, wie sich Furnier gezielt einsetzen lässt, um gestalterische Vorgaben präzise umzusetzen“, so Fabian Sager, bei der Roser AG verantwortlich für Furnierprojekte und erklärt weiter: „Die Zusammenarbeit mit der Schreinerei Zwicky war von klaren Anforderungen und einer gemeinsamen, sorgfältigen Abstimmung geprägt.“

Auch in der Initiative Furnier + Natur (IFN) ist man beeindruckt vom Ergebnis des Furnier-Einsatzes. Dirk‑Uwe Klaas, Geschäftsführer der IFN, bekräftigt: „Das in Aesch verwendete Furnier verdeutlicht, wie natürliches Holzdesign zur Identität eines Raumes beitragen kann. Es ist ein gutes Beispiel für den bewussten Einsatz eines nachhaltigen Werkstoffs, welcher gleichzeitig das dünnste Massivholz der Welt ist.“

Quelle: IFN Furnier