R+T Innovationspreis geht in eine neue Runde

Zur letzten R+T 2024 konnten sich 25 Unternehmen über eine Auszeichnung freuen Bildnachweis: Thomas Wagner

Der R+T Innovationspreis geht in die nächste Runde. Zur R+T 2027, der Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz (15. bis 19. Februar 2027, Messe Stuttgart), können ausstellende Unternehmen ihre innovativen Produkte noch bis 11. September 2026 einreichen und sich um die begehrten Preise bewerben.

Seit 1991 zeichnet der R+T Innovationspreis die wegweisendsten Neuheiten der Branche aus und gilt als wichtiger Indikator für deren Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit. Zur letzten R+T 2024 wurden 29 Produkte von 25 Unternehmen ausgezeichnet. Insgesamt beteiligten sich 79 Unternehmen aus 17 Ländern – ein neuer Rekord.

„Der R+T Innovationspreis ist weit mehr als eine Auszeichnung. Er ist ein Schaufenster für die Innovationskraft unserer gesamten Branche. Wir freuen uns, dass der Preis in eine neue Runde geht, und laden alle ausstellenden Unternehmen der R+T 2027 herzlich ein, ihre Neuheiten einzureichen und die Bühne der Weltleitmesse zu nutzen“, sagt Sebastian Esswein, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart.

Bewerbung bis September 2026

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine bestätigte Anmeldung als ausstellendes Unternehmen oder mitausstellendes Unternehmen der R+T 2027. Eingereicht werden können Produkte, die frühestens nach der R+T 2024 auf den Markt gekommen sind. Eine vollständige Serienreife ist zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht erforderlich.

Um die Entwicklungen in der Branche abzubilden, können 2027 in den folgenden Kategorien Preise vergeben werden: Antriebe für Rollladen und Sonnenschutz, Antriebe, Steuerungen und Sicherheitseinrichtungen für Tore, Außenliegender Sonnenschutz an der Fassade, Digitale und analoge Arbeitshilfen, Gebäudeautomation/Smart Home/App-basierte Lösungen, Innenliegender Sonnenschutz, Outdoor, Sonderlösungen, Technische Textilien sowie Tore. Zusätzlich kann die Jury Sonderpreise vergeben, zum Beispiel für besonders nachhaltige Produkte oder für herausragendes Design.

Bewertung durch unabhängige Fachjury

Bewertet werden die Einreichungen in einem zweistufigen Verfahren. Eine unabhängige Fachjury aus 20 renommierten Branchenexpertinnen und -experten, darunter Vertreterinnen und Vertreter der Branchenverbände, Fachredakteurinnen und -redakteure sowie weitere Expertinnen und Experten, legt die Gewinner-Produkte im Rahmen der finalen Jurierung fest.

Den Vorsitz der Jury übernimmt erstmals Dr. Claus Schwenzer, Ehrenvorsitzender des BVT – Verband Tore und Geschäftsführer der Effertz Tore GmbH in Mönchengladbach. Er folgt damit auf Dr. Christoph Meyer, Geschäftsführer des Ingenieurbüros für Bauklimatik, der die Jury einige Jahre geleitet hatte. Dr. Schwenzer begleitet den Innovationspreis bereits seit mehr als 20 Jahren als Jurymitglied: „Die Einreichungen zeigen eindrucksvoll die große Bedeutung der R+T: engagiert, innovativ und auf den Markt fokussiert. Einige Einreichungen führen zu intensiven Diskussionen in der Jury, andere überzeugen sofort durch ihre Klarheit oder Einfachheit. Am Ende steht aber stets eine fundierte Entscheidung im Konsens.“

Ausgezeichnete Produkte werden auf der R+T 2027 sowie über die offiziellen Kommunikationskanäle der Messe prominent präsentiert. Entsprechende Kennzeichnungen auf der Messe und im Online-Ausstellerverzeichnis erleichtern Fachbesucherinnen und -besuchern die Orientierung.

Weitere Informationen, die Vorstellung der Jurymitglieder und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: www.messe-stuttgart.de/r-t/r-t-innovationspreis-2027/

Der R+T Innovationspreis wird von der Messe Stuttgart ausgelobt und vom Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS), vom BVT – Verband Tore sowie vom Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz e.V. (ITRS) als ideelle und fachliche Träger unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/r-t

Quelle: Messe Stuttgart