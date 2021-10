Schösswender Möbel auf der Möbel Austria 2021

Das Belcanto Vollsortiment-Programm wurde an einem außergewöhnlich gestalteten und in Szene gesetzten Stand präsentiert. Beeindruckt zeigte sich hier nicht nur die Schar an Besuchern, sondern auch Schösswender-GF Alfred Weiß.

Optisch perfekt gestaltete Wohnbilder

„Es ist beeindruckend, mit welcher Liebe zum Detail die Standarchitekten und die Lichtdesigner unser Sortiment in einen breiten Fokus gerückt haben. Der Schösswender Möbelstand war das stimmige, einladende und durchwegs gut besuchte Highlight im Möbelbereich“, freut sich Weiß. Die Besucher der Möbel Austria-Messe in Salzburg kamen nicht nur aus Österreich, sondern reisten aus Deutschland, Italien, der Schweiz und vielen weiteren europäischen Staaten an.

Somit sahen Vertreter fast aller österreichischen Nachbarländer die gemütlichen und stilsicher eingerichteten Wohnbilder des neuen Belcanto-Vollsortiment-Programms. „Wer sich im Verlauf der Messe nicht selbst vor Ort überzeugen konnte, kann das nun 24/7 auf unserem virtuellen Messestand (www.schoesswender.com/messe-2021) nachholen“, sagt Alfred Weiß.

This is the sound des Wohnens

Mit BELCANTO stimmen die Menschen die feine Melodie des komfortablen und sinnlichen Wohnens an. Auf der Möbel Austria 2021 konnten sich die Besucher selbst von der gelungenen Symbiose aus natürlicher Optik und strukturiertem Wohnambiente überzeugen. „Stellt man zwei BELCANTO-Tische nebeneinander, ist zwar die Qualität die gleiche, allerdings gibt hier die Natur mit der Balkeneichen-Kante in klaren Nuancen den einmaligen Weg vor“, erklärt Alfred Weiß.

Die Kunden werden es lieben – ausdrucksstarke Balkeneiche im eigenen Wohnzimmer. Sie ist das unverwechselbare Markenzeichen der BELCANTO-Wohnmöbel. Die Maserung hebt den Look und den Stil der ausdrucksstarken Möbeln hervor.

GF Alfred Weiss (2. v. l. erste Reihe) mit seinem Team am Messestand

Innovation und Hightech treffen Vollholz

BELCANTO ist aber nicht „bloß“ Holz. Auch Innovation und Hightech lassen sich als cm genaue Anti-Fingerprint Akzentoberflächen planen. Damit bleiben von Fingerabdrücken kaum Spuren zurück. Die fortgeschrittene Verarbeitung macht die schwarzen oder in kaschmir gehaltenen BELCANTO-Akzentoberflächen lichtecht, widerstandsfähig und kratzbeständig.

Arbon – neu, stylisch und gemütlich

Ein Blick in den virtuellen Messestand lässt schnell erkennen, dass neben BELCANTO auch die neue Modellserie „Arbon“ auf der Möbel Austria 2021 von Schösswender präsentiert wurde. Hier paart sich Gemütlichkeit mit stylischer Moderne. „Unser Designteam hat ganze Arbeit geleistet. Bei ‚Arbon‘ gibt es die Lehne in Kissenoptik. Sowohl Sitz als auch Lehne sind mit Kedernaht gefertigt“, beschreibt Alfred Weiß. Um eine durchgängige Designsprache zu halten, wurden die Gestelle in A-Form aus schwarzem und pulverbeschichtetem Metall mit Holzsteg gefertigt.

Die Möbel Austria 2021 bot auch den perfekten Rahmen, das neue Schösswender-Wohnbuch zu präsentieren. Ganz im Stile des Messestandes ist auch das Buch hochwertig, edel und in bester Qualität verarbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schoesswender.com/wohnbuch

Quelle: Schösswender