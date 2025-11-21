sedda auf der „Alles für den Gast 2025“

Im Vordergrund jedes Ausstattungskonzepts steht die individuelle Anpassung an den Stil und die Bedürfnisse des Objekts. Egal ob Zimmer, Suite, Foyer, Restaurant oder Wellness-Bereich, SEDDA verwöhnt die Gäste in allen Bereichen mit höchstem Komfort für ein einzigartiges Urlaubserlebnis.

Flexibel planbare Wohnlandschaften, Schlafsofas, Sessel, Wellnessliegen, Foyers, Gastro-Bänke und Outdoormöbel gestalten Räume mit besonderem Wohlfühlfaktor – edles Design und smarte Funktionen gehen dabei immer Hand in Hand. Bis ins Detail durchdacht erkennt man in jedem Ausstattungskonzept das feine Gespür für die Bedürfnisse der Gäste. Damit ist SEDDA für die gehobene Hotellerie seit vielen Jahren ein wertvoller Partner, der neben außergewöhnlichen Produkten mit Kompetenz und Zuverlässigkeit überzeugt.

Die Architektur des Komforts:

SEDDA positioniert sich bewusst als ganzheitlicher Möbelexperte und Vollsortimentshersteller für die gehobene Hotellerie. Das Sortiment umfasst Lounges, Schlafsofas, Polster und Boxspringbetten, Spa Liegen mit Infrarot, Stühle, Loungesessel und Relaxsessel mit Komfort und Klasse. Sonderanfertigungen sind für den Polstermöbelspezialisten keine Herausforderung, mehr denn je sind individuelle Ambientelösungen im Objektbereich gefragt. Ein vielfältiges Sortiment an exquisiten Markenstoffen unterstreicht die besondere Expertise des Hauses.

Besondere Highlights sind das neue Schlafsofa NUVOLA: der hochwertige Bettmechanismus mit Federholzleisten und 7-Zonen Kaltschaummatratze sorgt für besten Sitz- und Schlafkomfort. Erhältlich in 3 Breiten und in vielen erlesenen Stoffen (auch flammhemmend). Die Wellnessliegen mit integrierter Infrarot Tiefenwärme, wie die Modelle ALOHA und ALPINA zaubern erholsame Momente purer Entspannung. Modulare Lounge Möbel für Foyer, Wellness- und/oder Barbereiche, wie Modell MODULA und PUNTO, versprechen gesellige Momente.

Die himmlisch bequemen Betten KING und ARIA, sowie die STARLINE Taschenfederkern-Matratze mit 7 Komfortzonen verwandeln die Schlafstätte in einen erholsamen Rückzugsort.

Auch der Ottomane PALOMA hat sich als stilvolles Solitärmöbel für Zimmer und Suiten positioniert und ist – in Kombination mit den neuen FIONA Cocktailsesseln – ein edler Blickfang. GIBRALTAR, die minimalistische Outdoorlounge, kann für Pool, Bar und Wellnessbereich eingesetzt werden. Die modulare Designerkollektion wurde heuer mit dem Red Dot Award sowie dem Austrian Interior Design Award ausgezeichnet.

Abgerundet wurde die Ausstellung mit erlesenen Stoffkombinationen aus dem umfangreichen SEDDA Stoffportfolio.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: SEDDA