SEDDAs neue Outdoorlounge GIBRALTAR

Bei der Gestaltung von SEDDAs erstem Möbel für den Außenbereich hat sich der renommierte Berliner Designer Sven Dogs von zarten Designlinien inspirieren lassen. In der Zusammenarbeit mit Johannes Ragailler konnte er seine eigene Vorstellung für den Outdoorbereich verwirklichen und eine stilistisch einfache Garnitur mit filigraner Anmutung komponieren. „Ich bin ein Typ, der gerne weich und gemütlich sitzt.“ Das Metallgestell mit Doppelrohrrahmen kombiniert mit SEDDA‘s Komfort-Expertise liefert ein unvergleichliches Sitzgefühl.

Outdoor Doppelliege Gibraltar in der Farbe Natur mit Stoffbezug Cadiz in der Farbe Ornament Mare

Die modulare Kollektion kann unglaublich vielseitig kombiniert werden. Das einzigartige luftige Design basierend auf feminin anmutenden Gestellen aus Edelstahl und wetterfester Pulverbeschichtung ist ein komfortables Daybed.

Charakteristisch sind die aufwändig verarbeiteten Rundrohr-Profile, die in ihrer doppelten Ausführung enorme Stabilität erzielen. Die Gestelle sind aktuell in 3 Farben erhältlich. Die Renaissance der klassischen Gurtung als Unterfederung, kombiniert mit ergonomisch perfekten Gestellen und hochwertigen Sitz- und Lehnkissen, vermittelt den einzigartigen SEDDA Sitzkomfort. Das Innenleben der Kissen ist mit einer speziellen Membranhülle vor externen Wettereinflüssen geschützt. Die edlen Outdoor-Stoffe haben höchste Licht- und Witterungsbeständigkeit und weisen eine ebenso schöne Haptik auf wie Indoor-Stoffe. Dennoch empfiehlt es sich, das Möbel mit den eigens angefertigten hochwertigen Coverhüllen zusätzlich gegen strenge Wettereinflüsse und Verschmutzung zu schützen.

Ein besonderer Blickfang ist die offene Gurtung der Rückenlehne, die neben dem technischen Zweck als Unterfederung auch ein wesentliches Erkennungsmerkmal der Outdoor Lounge hervorhebt. Die Gurte sind in verschiedenen Farben erhältlich, um gemeinsam mit den Gestellen und Stoffen außergewöhnliche Farbwelten zu kreieren. „Mir gefallen speziell die verschieden farbigen sichtbaren Gurte, die in dieser Kombination eher leicht wirken und in das Modell mit einfließen sollten,“ so der Designer.

Outdoor Lounge Gibraltar in der Farbe Cotto mit Bezug aus Cadiz in den Farben Cotto und Cotto Ornament

Aufgrund des modularen Systems bieten die einzelnen Elemente von GIBRALTAR eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten und Flexibilität für das nachträgliche Umbauen der Lounge. Der eigenen Kreativität sind somit keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: Sedda