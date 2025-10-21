SILQUA – neue Spüle mit effektvollen Details

SILQUA Keramik Aufbauspüle weiß

Inspiriert von fließendem Wasser, weist SILQUA weiche innere Radien auf, die die Gefahr von Schlagschäden verringern und angenehme Berührungen der Hände mit der Spüle implizieren. Die integrierte Armaturenbank kann als zweite Handlungsebene genutzt werden. Hier trocknen beim kleinen Abwasch die Tasse, das Schälchen und der Spülschwamm. Das Wasser kann dank der Ablaufrillen und der abgerundeten Kante hervorragend abfließen. Zum besonderen Bedienkomfort trägt die Platzierung der Armatur bei. Sie wird mittig angebracht, sodass sich die Hände beim Bedienen über dem Becken befinden. Das Wasser tropft ins Becken und braucht nicht daneben abgewischt zu werden. Praktisch und elegant zeigt sich der Drehexzenter rechts neben der Armatur. Er garantiert das leichte Öffnen und Schließen des Siebkorbventils und unterstreicht das puristische Design der Einbauspüle. In Summe erleichtern die vielen durchdachten Details auch das Säubern der Spüle selbst.

Attraktive Material- und Farbvarianten

Zu den Zielvorgaben dieser Produktinnovation von Naber gehörte es, die hervorragende Funktionalität der Spüle in unterschiedlichen Preis klassen und für diverse Einrichtungsstile verfügbar zu machen. SILQUA ist daher in mehreren Material- und Farbvarianten und für diverse Einbauarten erhältlich – jeweils in exzellenter, langlebiger Qualität. Bei den Keramik-Ausführungen haben Küchenkunden die Wahl zwischen den Farbvarianten Nero, Schiefer, Lava, Weiß matt und Weiß glänzend. Diese Modelle können sowohl aufliegend als auch flächenbündig und in der faszinierenden Unterbau-Variante in die Arbeitsplatte integriert werden. Topaktuelle neue Farbnuancen weisen die Composite-Spülen auf: Die Palette der Granitfarben umfasst sattes Schwarz (granit nero ossidiana), schimmerndes Braun (granit terra di agata), lichtes Grau (granit grigio tormalina) und strahlendes Weiß (granit bianco howlite).

SILQUA Keramik Flächenbündig schiefer

Als optionales Zubehör stehen für die SILQUA-Kollektion neben einer schicken Abtropfmatte und eines formschönen Abtropfgitters die passenden Abdeckkappen für das Siebkorbventil zur Verfügung. Für die Keramikspülen sind diese in allen fünf Farbvarianten erhältlich, für die Composite-Spülen in einem matten Schwarz. Bis ins Detail begeistert die Spülen-Innovation durch ihren markanten Charakter, der sowohl gestalterisch als auch funktional überzeugt.

SILQUA Composite Aufbau terra di agata

Quelle: Naber