spoga+gafa 2026: Hohe Nachfrage im Bereich Outdoor-Dekoration und -Möbel

Die hohe Nachfrage unterstreicht die Relevanz des Segments für den internationalen Handel und bestätigt den Entwicklungskurs der Messe. Dazu zählt unter anderem eine klarere Angebotsgestaltung, die mehr Orientierung schafft, die Effizienz des Messebesuchs steigert und gezielteres Networking fördert.

Die Themenwelt Living bündelt auf der spoga+gafa Angebote rund um Outdoor-Dekoration, -Möbel sowie Beschattungslösungen und bildet damit zentrale Sortimentsbereiche der Grünen Branche ab. Die starke Beteiligung nationaler und internationaler Unternehmen zeigt die Dynamik des Marktes und verdeutlicht die wachsende Bedeutung stilvoll gestalteter Outdoor-Lebensräume. Vor diesem Hintergrund fungiert die spoga+gafa als wichtige internationale Plattform für Trends, Orientierung und Geschäftsanbahnung. Für das Fachpublikum bietet sie einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen im Outdoor-Living-Markt und eröffnet neue Geschäftspotenziale.

„Mit ihrem Fokus auf dekorative Gestaltung und neue Lifestyle-Perspektiven zeigt die spoga+gafa, wie sich Outdoor-Räume heute zwischen Design, Komfort und Natur definieren. Die hohe Nachfrage bestätigt, dass wir mit unserem Angebot die aktuellen Bedürfnisse des Marktes treffen und unsere Rolle als Impulsgeber der Branche weiter stärken“, sagt Claudia Maurer, Director der spoga+gafa.

Internationale Markenvielfalt

Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen prägen dieses Jahr das Bild der Themenwelt Living. Im Bereich Dekoration sind unter anderem Capi Europe, Edelman, Esschert Design, IDeL, Nuova Deroma, Prosperplast, Scheurich und Teraplast vertreten.

Outdoor-Möbel und Beschattung werden unter anderem von Brafab, doppler, 4 Seasons Outdoor, Hartman, Kettler Home & Garden, Platinum, Sieger, SUNSIT, Tierra Outdoor sowie Zebra präsentiert.

Eine vollständige Übersicht aller teilnehmenden Aussteller bietet die Ausstellersuche der spoga+gafa 2026 online: www.spogagafa.de/spoga-gafa-aussteller/ausstellerverzeichnis/

Auch in weiteren Segmenten der Messe zeigt sich eine hohe Nachfrage: Für die Themenwelt „Creation&Care“ wurde bereits ebenfalls eine hohe Auslastung gemeldet. Weitere Produktangebote in den Themenwelten BBQ und Outdoor Adventure runden das gesamte Angebot der Grünen Branche ab. Die spoga+gafa unterstreicht damit einmal mehr ihre Bedeutung als internationaler Branchentreffpunkt und bestätigt ihre Rolle für den Messestandort Köln.

Ausblick: Neue Impulse durch Terminwechsel 2027

Ab 2027 findet die spoga+gafa im September statt. Mit der neuen Terminierung orientiert sich die Messe noch stärker an den realen Geschäftszyklen des stationären Handels und schafft vor allem für Gartencenter, Baumärkte oder auch den Fachhandel optimale Voraussetzungen für Planung und Order. Insbesondere Aussteller der Themenwelt Living und BBQ profitieren künftig von einem noch passgenaueren Zeitpunkt für Produktpräsentation und Geschäftsabschlüsse.

Im Zuge der neuen Terminfindung und Weiterentwicklung werden auch einzelne Hallenkonzepte neu gedacht. In diesem Kontext ist der geplante Launch der Sonderfläche „Object Europe“ für Premium-Marken im Outdoor-Living-Bereich – kuratiert von H.O.M.E.-Herausgeberin Angelika Müller – für 2027 angedacht. „Als Multiplikator möchten wir die spoga+gafa dabei unterstützen, wieder eine neue Bühne für hochwertiges europäisches Design zu schaffen und neue Impulse für die Branche zu setzen“, sagt Angelika Müller.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse