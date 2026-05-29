spoga+gafa 2026 präsentiert vielfältiges Event- und Fachprogramm

Aussteller aus aller Welt präsentieren auf der spoga+gafa drei Tage lang ihre Neuheiten und Trends für die kommende Saison. Ergänzend bietet die Fachmesse ein vielseitiges Programm aus Sonderflächen, Messerundgängen, Networking-Events und interaktiven Formaten für Handel und Industrie.

„Die spoga+gafa lebt von Inspiration, persönlichem Austausch und neuen Ideen für die Grüne Branche. Mit unserer strategischen Weiterentwicklung schaffen wir zusätzliche Erlebnisformate, die Menschen, Marken und Themen noch enger zusammenbringen. Besucherinnen und Besucher erwartet eine lebendige Mischung aus Business, Community und Erlebnis“, sagt Claudia Maurer, Director der spoga+gafa.

Neue Sonderflächen setzen Fokus auf Urban Gardening und Outdoor-Lifestyle

Mit der Sonderfläche „Grow Anywhere – Wie City Gardening jeden Wohnraum verändert“ zeigt die spoga+gafa 2026, wie sich selbst kleine Außenflächen in grüne Wohlfühlorte verwandeln lassen. Vier unterschiedlich inszenierte Balkon- und Terrassenkonzepte präsentieren kreative Lösungen für urbane Lebensräume und liefern konkrete Impulse für Sortimentsgestaltung und POS-Inszenierung. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Biodiversität, Selbstversorgung und nachhaltiges Outdoor-Living. Ergänzt wird die Fläche durch Balkon-Gespräche und Diskussionsrunden rund um modernes City Gardening.

Neu ist auch die Erlebnisfläche „Outdoor Adventure“, die Outdoor-Lifestyle und Freizeitgestaltung im Freien emotional inszeniert. Im Mittelpunkt stehen Inspiration, Community, und fachlicher Austausch. Herzstück der Fläche ist ein ausgebauter Campervan unter dem Motto „Road to Outdoor Adventure“, umgesetzt gemeinsam mit deinraus.de. Auf einer integrierten Bühne sprechen Branchenexpertinnen und -experten auf dem „Grünen Stuhl“ über aktuelle Entwicklungen im Outdoor-Markt, ergänzt durch internationale Panels.

Bühne frei für Zukunftsthemen und Entertainment

Mit dem „Digital Garden“ schafft die spoga+gafa 2026 erstmals eine eigene Plattform für digitale Lösungen im stationären Handel und E-Commerce. Auf der Digital Garden Stage stehen Themen wie KI-Anwendungen, digitale Vertriebskanäle, Marktplätze, Ads, Conversion und Best Practices im Mittelpunkt. Die neue Bühne richtet sich insbesondere an Handelsunternehmen und Marken, die sich mit den aktuellen Veränderungen im digitalen Vertrieb beschäftigen.

Die Pitmaster Stage bringt bekannte BBQ-Creatorinnen und -Creator sowie Grillprofis auf die Bühne. Besucherinnen und Besucher erwarten Grillshows und Gespräche mit der BBQ-Community. Zum aktuellen Line-up gehören unter anderem Dirk Ludwig, Jannik Vinke „Der Grilltyp“, Marcel Felix „BBQlicate“, Christina Becher „Löffel & Licht“, die Sauerländer BBQCrew, Marco Greulich „BBQFlavors“, Tom Heinzle, Klaus Breinig und Tommy Madel „Sir Grillalot“. Partner für die Programmorganisation ist Camillo „Don Caruso“ Tomanek.

Neue Outdoor-Aktionsfläche verbindet BBQ, Sport und Community

Im Außenbereich zwischen Halle 7 und 8 entsteht mit „Pit & Pitch – Eat. Play. Stay.“ eine neue Aktionsfläche rund um BBQ, Sport und Outdoor-Lifestyle. Inspiriert vom US-amerikanischen Tailgating-Konzept verbindet die Fläche gemeinsames Grillen mit sportlichen Mitmachaktionen und Community-Atmosphäre.

Thematische Messerundgänge

Im Rahmen der etablierten Guided Tours erhalten Teilnehmende einen kompakten Überblick über ausgewählte Trends, Innovationen und Aussteller der spoga+gafa 2026. Die kostenlosen Rundgänge bieten Orientierung und direkten Austausch mit Ausstellern sowie Branchenexpertinnen und -experten.

Branchenevents

BIAG Sektempfang powered by spoga+gafa

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums veranstaltet der BIAG auf der spoga+gafa einen Sektempfang.

Montag, 22.06.2026, ab 12:00 Uhr, Halle 7 am BIAG-Stand

Prime BBQ Night

Die Prime BBQ Night findet zum traditionellen Ausklang des ersten Messetages wieder in den Kölner Rheinterrassen statt. Das Event verbindet Networking mit kulinarischen Highlights und Blick auf den Kölner Dom.

Montag, 22.06.2026, ab 18:00 Uhr, Rheinterrassen. Für den Zutritt wird ein separates Ticket benötigt.

VDG Happy Hour powered by spoga+gafa

Der VDG lädt erneut zum Austausch innerhalb der Garten-Center-Branche ein. Die Veranstaltung bietet Raum für persönliche Gespräche und neue Kontakte direkt auf dem Messegelände.

Montag, 22.06.2026, ab 17:00 Uhr, Boulevard Fläche 002

APAC/EU Outdoor Living Forum

Das von H&L Solutions GmbH organisierte Forum bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Handel und Institutionen aus China und Europa an einen gemeinsamen Tisch, um aktuelle Branchentrends zu diskutieren, neue Perspektiven auszutauschen und zukünftige Geschäftspotenziale im Bereich Outdoor Living auszuloten.

Dienstag, 23.06.2026, ab 10 Uhr, Congress-Centrum Nord, Raum A. Die Teilnehmerzahl ist streng limitiert. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an das spoga+gafa Presseteam.

11. BHB-GardenSummit

Der BHB-GardenSummit biete Expertinnen und Experten sowie Entscheiderinnen und Entscheider des Gartenmarktes einen fachlichen Austausch.

Dienstag, 23.06.2026, 14:00 Uhr, Congress-Centrum Nord. Anmeldung erforderlich.

IVG & BHB Garten Party powered by spoga+gafa

Dieses Jahr laden IVG und BHB gemeinsam zur Abendveranstaltung ein und bieten damit Gelegenheit zum Networking und persönlichen Austausch innerhalb der Branche.

Dienstag, 23.06.2026, ab 17:30 Uhr, Halle 6 am IVG-Stand

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The Leading International Trade Fair in Asia for the Modern Workspaces, Tokio 02.06. – 04.06.2026

interzum forum italy – The Networking Event in Italy for Suppliers of the Furniture Industry and Interior Design, Bergamo 04.06. – 05.06.2026

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 22.06. – 24.06.2026

ORGATEC – Die internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten, Köln 27.10. – 30.10.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse