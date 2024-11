STRASSER Steine spendet exklusive Kücheninsel für „Licht ins Dunkel“

Johann Lafer etwa wünscht „Zeit für Genuss“, während Philip Rachinger aus dem Mühltalhof in Neufelden das Motto „Nix anbrenna lass’n“ wählt. Heinz Reitbauer vom Restaurant Steirereck im Wiener Stadtpark betont mit seiner Widmung „Gemeinsam am Tisch und beim Essen, lernen wir zu genießen und zu teilen“ die Freude am gemeinsamen Genuss. Weitere Widmungen stammen von:

Silvia Schneider („Silvia kocht“): „Liebe & Kochen, Kochen & Liebe“

(„Silvia kocht“): „Liebe & Kochen, Kochen & Liebe“ Thomas Dorfer (Landhaus Bacher, Mautern): „It’s not too hot to handle“

(Landhaus Bacher, Mautern): „It’s not too hot to handle“ Andreas Döllerer (Döllerer, Golling): „Alpine kulinarische Grüße“

(Döllerer, Golling): „Alpine kulinarische Grüße“ Lukas Nagl (Bootshaus, Traunkirchen): „Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr“

(Bootshaus, Traunkirchen): „Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr“ Richard Rauch (Geschwister Rauch, Bad Gleichenberg): „Liebe geht durch den Magen“

Dieses Unikat wird zugunsten von „Licht ins Dunkel“ auf der Auktionsplattform aurena.at versteigert. Neben der kostenlosen Zustellung und Montage erwartet die Höchstbietenden zusätzlich ein exklusives mehrgängiges Menü für vier Personen im Mühltalhof in Neufelden – der Gesamtwert der Auktion liegt damit bei über € 18.000. Gebote können noch bis zum 15.12.2024 abgegeben werden!

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: STRASSER Steine