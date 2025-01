SWISS KRONO auf der BAU 2025: WE SHAPE WOOD FOR YOU

“An zwei Messeständen zeigen wir, wie wir auf die Bedürfnisse des Handels und der Endverbraucher ganzheitlich eingehen” sagt Fabian Kölliker, Head of Strategic Sales and Marketing SWISS KRONO Group. “Dazu gehört auch, dass beide Stände aus recycelten Messebau-Elementen geschaffen sind und damit ein lebendiges Symbol für die konsequente Transformation des Unternehmens darstellen.”

Die recycelten Messestände übersetzen dabei mehr als nur Umweltbewusstsein – sie stehen für SWISS KRONOs tiefgreifendes Verständnis der Marktdynamik und die Fähigkeit, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Mit dieser Initiative unterstreicht das Unternehmen seine Position als Impulsgeber der Branche.

Building Materials

Wenn innovative Holzbauelemente und Beton durch raffinierte Technologie miteinander verschmelzen, dann entstehen Hybriddecken der besonderen Art. Oder technischer gesagt: Bei SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB HybridWood handelt es sich um massive OSB/4-Decken mit zugbewehrten Stahlbeton-Rippen für große Spannweiten. Wirtschaftlich und nachhaltig sind diese Deckenelemente eine gewinnbringende Alternative zu herkömmlichen Stahlbeton-, Hybrid- und CLT-Decken. Im Zusammenspiel mit Wandelementen aus MAGNUMBOARD® OSB, die mit einem wesentlich höheren Lastabtrag als beispielsweise CLT punkten, ergibt dies effiziente und schlanke Lösungen im Holz- bzw. Objektbau – insbesondere bei Anwendungen mit großen Spannweiten bis zu 8,70 m, zum Beispiel für Geschosswohnungen, Schulen, Hotels, Büros und Objekten bis Gebäudeklasse 5. Da weniger tragende Wände oder Stützen nötig sind, bleiben die Grundrisse flexibel und bieten Spielraum für spätere Umnutzungen. www.swisskrono.com/hybridwood

Die wichtigsten Vorteile von SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB HybridWood:

Ressourcenschonend : aus vergleichsweise wenig Beton, ausschließlich Durchforstungsholz aus nachhaltiger Waldwirtschaft

: aus vergleichsweise wenig Beton, ausschließlich Durchforstungsholz aus nachhaltiger Waldwirtschaft Nachhaltig : rückbaubar und wiederverwendbar ohne Materialverlust, sehr gute CO 2 -Bilanz durch geringen Betonanteil

: rückbaubar und wiederverwendbar ohne Materialverlust, sehr gute CO -Bilanz durch geringen Betonanteil Wirtschaftlich : industrielle Vorfertigung, schnelle Montage, Direktbeschichtung

: industrielle Vorfertigung, schnelle Montage, Direktbeschichtung Installationen : Integration von Kühlung und Heizung

: Integration von Kühlung und Heizung Fertigung: komplette Vorfertigung in Werkshalle oder Betonierung bei der Montage

MAGNUMBOARD® OSB // HybridWood ist die neueste Entwicklung innerhalb der SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB Bausysteme. Zu diesen Bausystemen gehören außerdem drei verschiedene Ausbaustufen für unterschiedliche Anforderungen. So können Holzbauunternehmen mit SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB // Basic den Abbund oder Zuschnitt selbst übernehmen, Zimmereien die Elemente der Evolution-Version weiterveredeln und Architekten oder Planer komplett vorgefertigte Elemente der Premium-Variante für ihre Bauvorhaben nutzen.

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB

Basis für die MAGNUMBOARD® OSB-Elemente sind die SWISS KRONO OSB/4 Platten, die durch zusätzliche Fremdüberwachung nachgewiesen wesentlich höhere technische Werte aufweisen als herkömmliche OSB/4-Platten nach EN 300. Die Elemente werden hergestellt nach ETA-13/0784 und erhalten eine geschliffene Oberflächesowie eineformaldehydfreie Verleimung. www.swisskrono.com/magnumboard

Flooring

SWISS KRONO präsentiert sechs durchdachte Flooring-Markenwelten, die präzise auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sind. Jedes Produkt verkörpert dabei die Synthese aus lokaler europäischer Produktion, ressourcenschonender Fertigung und zeitgemäßer Ästhetik.

kiwi now – Never boring, kiwi flooring: Die bereits bekannte kiwi now Kollektion für die Generation Y wird um sechs neue Dekore erweitert. Damit umfasst der wasserfeste, langlebige, vegane und PVC-freie Boden mit Hybrid-Resilient-Technologie jetzt 12 attraktive Holzdesigns, die sich ganz einfach mit einem Klicksystem installieren lassen. www.kiwi-floors.com

kiwi up – Level up your floor! kiwi up ist das neueste Geschwisterkind der kiwi-Familie. Millenials lieben diesen Boden, denn mit ihm sagen sie Nein zu fossilen Brennstoffen. Kiwi up ist die nachhaltigste Wahl unter den kiwi-Produkten. Die Kollektion mit sechs Dekoren in 8 mm Stärke besteht zu 5-10 Prozent aus recycelten Materialien, biobasiertem Klebstoff und biobasiertem Melamin und wird in plastikfreier Papierverpackung geliefert.

SWISS KRONO kiwiup dark green kitchen

14 mm solid – Ein Boden. Ein Statement: Extra dick, extra stark und härter als die meisten anderen. Dieser stoß- und kratzfeste Boden zeigt der Generation X und den Boomern, was Haltbarkeit wirklich bedeutet. Die sechs Dekore mit Synchronstruktur sind maßgeschneidert für die SWISS KRONO-Kunden in Großbritannien, Norwegen und Irland. 14 mm solid besteht zu 80 Prozent aus Holz und ist PVC-frei. Er wird ökologisch mit CO 2 -reduziertem Leim und Melaminharz in Deutschland produziert, ist plastikfrei in Naturkarton verpackt und lässt sich dank 5G Klicksystem ganz einfach verlegen.

artureon – Art by nature: artureon vereint Natur, Design, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in einem Produkt. Dieser Boden ist praktisch unverwüstlich, 100 Prozent wasserfest und komplett recycelbar. artureon wird pvc- und phthalatfrei aus nachhaltig gewonnenem Schweizer Holz und zu 30 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt. Mit fortschrittlicher wasserdichter Technologie, dem Fokus auf Nachhaltigkeit und beeindruckenden Holzdekoren setzt artureon neue Maßstäbe für Bodenbeläge und ist die perfekte Wahl für umweltbewusste Kunden mit hohen Ansprüchen. www.artureon.com

GRAND SELECTION – The masterpiece of Swiss Flooring: GRAND SELECTION verbindet natürliche Schönheit mit enormer Haltbarkeit. Aus hochwertigem Holz gefertigt, beeindrucken diese Böden durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Dabei sehen sie nicht nur aus wie echte Massivholzböden, sondern sie fühlen sich auch genauso an. Die authentische Wiedergabe des Naturmaterials Holz und die exakte Abstimmung zwischen Dekor und Struktur lassen diese Böden zu einem haptischen Erlebnis werden. All das macht GRAND SELECTION zu einem Highlight in jedem Raum. Die i-Tüpfelchen: pvc- und phthalatfrei, antibakteriell und CO 2 -neutral produziert. www.grandselection.com

KRONOPOL Aurum Aqua Zero und Plantinium Aqua Block: Diese zwei Kollektionen zeichnen sich durch außergewöhnliche Wasserbeständigkeit und atemberaubende Ästhetik aus. Sie bieten Eleganz, Langlebigkeit und innovative Lösungen für ein individuelles Interieur.

www.swisskrono.com/pl-en

Interiors

kiwi wall ist das neue Mitglied der kiwi-Familie. Die dekorativen Wandpaneele haben mit sechs Dekoren – zwei Holzdesigns und vier frische Farben – ihre Premiere auf der BAU 2025. Das Schweizer Original besteht zu 80 Prozent aus Holz und ist PVC-frei, antibakteriell und UV-beständig. Die 1380 x 195 mm großen Paneele sind 10 mm flach, mit Schalldämmung ausgestattet und lassen sich ohne Bohren leicht montieren. Mit kiwi wall erhalten Räume im Handumdrehen ein neues Gewand – einfach an Wänden und Decken, an Möbeln oder auch an Raumtrennern befestigen.

www.kiwi-wall.com

Die kiwi wall von SWISS KRONO

SWISS KRONO präsentiert auf der BAU 2025 seine Vision einer nachhaltigen Zukunft und gestaltet den Wandel der Branche aktiv mit.

Flooring: Halle A6, Stand 308

Building Materials und Interiors: Halle B5, Stand 510

Weitere Informationen finden Sie unter www.swisskrono.com

