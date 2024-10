Tag des Kaffees – Entspannter Genuss mit Lösungen von Blum

Was gibt es Schöneres, als sich am Morgen mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee auf den Tag einzustimmen? Umso besser schmeckt das köstliche Heißgetränk am 1. Oktober – dem internationalen Tag des Kaffees. Und den feiert man natürlich mit einer Tasse aus der eigenen Maschine, ganz nach den persönlichen Vorlieben zubereitet. Damit die Kaffeemaschine auch schnell einsatzbereit ist, ist ihr idealer Platz auf einem Tablar-Auszug von Blum.

Kaffeebar auf Tablar

Tablare sind einfach praktisch: Für den Kaffeegenuss wird die Maschine rasch herausgefahren – und verschwindet genauso schnell wieder, ohne Platz auf der Arbeitsfläche wegzunehmen. Im Schrank ist die Kaffeemaschine außerdem vor Staub und Schmutz geschützt. Ein solcher Tablar lässt sich ohne viel Aufwand in fast jeder Küche einbauen. Dafür eignen sich die Führungssysteme MOVENTO und TANDEM von Blum perfekt. Zusätzlich hat Blum eine praktische Arretierung entwickelt – dezent und platzsparend hält sie das Tablar in ausgezogener Position. Die Verriegelung rastet sicher und beidseitig ein, wenn das Tablar ganz herausgezogen wird, und hält die Kaffeemaschine damit verlässlich stabil. Das Lösen der Arretierung durch Anheben des Hebels gelingt dank Synchronisierung ganz bequem mit einer Hand – so bleibt die andere Hand frei. Für eine köstliche Tasse Kaffee!

Quelle: Blum