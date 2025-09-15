TDI-Engpass belastet deutsche Matratzenhersteller

TDI ist ein zentraler Rohstoff für die Herstellung von PU-Schaumstoffen, wie sie in Matratzen verwendet werden. Sie bestehen zu rund einem Drittel aus TDI. Die Versorgungslücke betrifft laut Angaben der Chemie-Branche rund 10 % des jährlichen TDI-Bedarfs in Deutschland.

Diese Situation bringt auch Matratzenhersteller stehen unter Druck: Aufgrund der nach wie vor angespannten Absatzlage können die gestiegenen Rohstoffkosten nur teilweise weitergegeben werden. Obwohl die Branche selbst nicht für die aktuelle Situation verantwortlich ist, drohen Lieferengpässe im Herbst.

Quelle: Fachverband Matratzen-Industrie e. V.