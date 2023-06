TEAM 7 – Staffelübergabe an die nächste Generation

Stefan, Elisabeth, Dr. Gerog Emprechtinger

TEAM 7 gilt als Pionier für ökologische Designmöbel. Das Unternehmen aus Österreich hat dank des hohen Architekturanspruchs und seiner konsequenten Nachhaltigkeitsphilosophie eine international begehrte Marke geschaffen. Mit Verkaufsstellen in 38 Ländern und mittlerweile 19 Monobrand-Stores, darunter Hamburg, Berlin, München, Wien, Zürich und zuletzt Dortmund, belegt TEAM 7 seine internationale Reichweite. Mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro und 10 Prozent Wachstum gehört die Marke zu den führenden Premium-Massivholzmöbelherstellern in Europa. So investiert das Unternehmen von 2017 bis 2024 rund 75 Millionen Euro in ein energieeffizientes Low-Tech-Gebäude, die TEAM 7 Welt, und den Ausbau der „Grünen Fabrik“. „Zwei Drittel unserer Mitarbeiter:innen sind Tischler:innen. Mit dem größten Investitionsprogramm der Firmengeschichte bekennen wir uns als gesamte Familie zur Region und zu ihrer einzigartigen Handwerkstradition“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Dr. Georg Emprechtinger.

Stefan Emprechtinger hat sich gezielt auf die kommenden Aufgaben bei TEAM 7 vorbereitet. Der 32-Jährige hat in den letzten sechs Monaten als Einrichtungsplaner in den TEAM 7 Stores in Wien, Hamburg und Frankfurt gearbeitet. Zuvor war er vier Jahre lang für eine renommierte Strategieberatung in Berlin und Wien tätig und arbeitete anschließend zwei Jahre bei einer deutschen Beteiligungsgesellschaft, wo er zuletzt als Geschäftsführer für die erfolgreiche Sanierung eines Innenausbauunternehmens verantwortlich war. Er absolvierte Wirtschaftsstudiengänge in Wien, Barcelona und Cambridge.

„Die Berührung und der Anblick von natürlichem, offenporigem Holz erzeugt instinktiv ein Gefühl von Geborgenheit und Ruhe. Ich denke, das ist tief im Menschen verankert“, so der neue Geschäftsführer. „Aus dem nachhaltigen, zeitlosen Werkstoff Holz Möbel zu fertigen – in einzigartiger Handwerksqualität, individuell geplant und mit höchstem Architekturanspruch – dafür steht TEAM 7.“ Dem Management mangelt es nicht an Entwicklungsideen. Zu den strategischen Projekten, die Stefan vorantreiben wird, zählt zum Beispiel der Ausbau der von Partnern geführten Monobrand-Stores. „Unsere Kunden schätzen dieses Format. Wir arbeiten gezielt mit selbstständigen Partnern, um an geeigneten Standorten ein wirklich exklusives Markenerlebnis mit hoher Planungskompetenz zu schaffen“, sagt Stefan Emprechtinger. So hat zum Beispiel der TEAM 7 Partner Georg Lackmann im Mai 2023 nach Münster in Dortmund seinen zweiten TEAM 7 Flagshipstore eröffnet. „Wir beschäftigen uns auch intensiv damit, das Erlebnis entlang der gesamten Kundenreise weiterzuentwickeln“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger. Tochter Elisabeth Emprechtinger arbeitet seit September ebenfalls im Unternehmen. Sie begann als erfolgreiche Einrichtungsplanerin bei TEAM 7 Wien und ist jetzt in der Zentrale als Projektleiterin im Bereich Online-Marketing tätig. Durch das Wirtschaftsinformatikstudium und die Meisterschule für Grafik-Design ist sie bestens für ihre Aufgabe ausgebildet.

Nachhaltigkeitsstrategie weiter ausgebaut

TEAM 7 baut zudem seine umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie weiter aus. Die Möbel, die letztes Jahr gefertigt wurden, binden den Kohlenstoff aus etwa 6.700 Tonnen CO 2 und der durch TEAM 7 bewirtschaftete eigene Wald entzieht durch den Zuwachs der Atmosphäre weitere rund 1.000 Tonnen pro Jahr. Dieser Kohlenstoff aus insgesamt 7.700 Tonnen CO 2 entspricht mehr als dem Dreifachen der gesamten jährlichen Emission des Unternehmens. Denn die Öko-Bilanz weist einen CO 2 -Ausstoß von insgesamt 2.274 Tonnen CO 2 e (Scope 3) aus. „Die Erweiterung unserer ‚Grünen Fabrik‘ um eine moderne Energiezentrale und eine neue Fertigungshalle ist der nächste große Ökologisierungsschritt, der bereits umgesetzt wird“, erklärt Hermann Pretzl, Geschäftsführer Produktion, stolz. „Wir arbeiten zudem mit einer breiten Gruppe an Fach- und Führungskräften an der nächsten Maßnahmenwelle – etwa zur Optimierung der Holznutzung oder zur Bildung von Fahrgemeinschaften.“

Hölzer aus kontrollierter nachhaltiger Forstwirtschaft

„Wer die Fertigung kontrolliert, kontrolliert die Qualität. Deshalb gehen wir seit Jahren den außergewöhnlichen Weg, unsere Möbel fast über die gesamte Wertschöpfungskette selbst zu fertigen“, so Dr. Georg Emprechtinger. Die Marke betreibt deshalb eine eigene Holzreifung, ein Plattenwerk und zwei Möbelwerke. „Wir bewirtschaften sogar einen eigenen 77 Hektar großen Firmenwald. Der reicht natürlich nicht, um unseren Holzbedarf zu decken, aber wir lernen dadurch viel über Forstwirtschaft und binden Mitarbeiter:innen und Lehrlinge in die Arbeit im Wald ein.“ Der Naturholzmöbelhersteller kauft zu über 80 Prozent aus Österreich, Deutschland und Italien ein. Alle Hölzer, die für die TEAM 7 Möbel verwendet werden, stammen aus kontrollierter nachhaltiger Forstwirtschaft. Deshalb verwendet der Ökopionier ausschließlich europäische Laubholzarten und keine Tropenhölzer. Die Oberflächen werden ausschließlich mit Naturöl veredelt. Konsequent ohne Lack oder Spanplatten. TEAM 7 fertigt Premium-Naturholzmöbel für alle Wohnbereiche, von Küchen über Essgruppen, Wohnwände und Schlafzimmer bis hin zu Homeoffice-Lösungen und Möbeln für Kinderzimmer. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Kinder diese Leidenschaft teilen und mein Lebenswerk weiterführen werden“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger. „Ich wünsche ihnen beiden von Herzen viel Freude und Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.“

Die TEAM7 Geschäftsführung: Stefan und Georg Emprechtinger sowie Hermann Pretzl

Quelle: Team7