TrendSet Sommer 2026: Start in die Interiors & Lifestyle Ordersaison A/W 2026.27

Rund 1.650 Marken und Kollektionen zeigen auf der TrendSet das Neueste aus sechs Themenwelten. Die Topic Areas TrendSet Newcomer und TrendSet Bijoutex geben dazu einen Ausblick auf innovative und regionale Produkte sowie neueste Trends in Sachen Modeschmuck, Beauty, Fashion und Accessoires.
Sie ist die erste und größte internationale Interiors & Lifestyle-Ordermesse im Sommer in Deutschland. Für die Aussteller ist sie der Raum für wertvolle Kontakte und optimale Präsentation ihrer neuen Produkte und Kollektionen. Für den Handel ist sie der Marktplatz für neue Trends und frühzeitige Order. Für die Branche ist sie der Treffpunkt für Information, Marktanalyse, Markenpräsenz und Networking. Die TrendSet Sommer 2026 zeigt am Top-Messestandort München, was im Herbst/Winter 2026.27 verkauft wird. Nationale und internationale Aussteller, Branchengrößen, Marktführer, Start-ups, Newcomer und Designer geben dem Fachpublikum aus Deutschland und den angrenzenden europäischen Nachbarländern Inspiration, Überblick und Ordermöglichkeit zu allen relevanten Sortimenten und neuen Produkten für die nächste und teils auch schon übernächste Saison.
Die Branche trifft sich wieder in München
Es ist der Termin für alle Händler, die ihre Herbst- und Weihnachtssortimente mit Orders für die umsatzstärksten Quartale im Jahr noch vor den Sommerferien fixieren wollen: Die TrendSet im Juli. Hohe Internationalität, Qualität, Trendsicherheit, Vielfalt und Relevanz zeichnen sie aus. Hier trifft sich die Branche. Hier sind die neuesten Trends. Hier kann man Produkte live erleben. Hier gibt es Beratung und persönlichen Kontakt. Hier entstehen neue Beziehungen, Verbindungen und Geschäftsideen. Als Ordermesse, Trendplattform, Präsentationsforum und Networking Place in einem bietet die TrendSet Ausstellern und Fachbesuchern vielfältige Möglichkeiten der Inspiration, des Orderns, des Wissensaustauschs und des Kontakteknüpfens. Ihre Möglichkeiten, Vielfalt und Vorteile machen die TrendSet zur unverzichtbaren Präsenzveranstaltung und dem Place-to-be für die Branche:
- Erste und größte Interiors & Lifestyle Messe im Sommer mit den neuesten Trends, Produkten und Sortimenten für Herbst/Winter und Weihnachten, die ein Concept Store braucht.
- 6 Themenwelten mit fast 40 Sortimentsbereichen: Hohe Vielfalt an Sortimenten und Kollektionen mit neuen Produkten für Einzelhändler, Einkäufer und Top-Entscheider aller Handelsformen.
- TrendSet Topic Areas mit speziellen und fokussierten Angeboten: TrendSet Newcomer – Topic Area für Start-ups & Locals und TrendSet Bijoutex – Topic Area für Modeschmuck, Beauty und Fashion.
- 60.000 Quadratmeter voller Inspiration: Auf rund 60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche entzündet die Aussteller der TrendSet in den modernen Messehallen der Messe München im Juli ein Feuerwerk an Ideen und Inspirationen.
- Kaufkräftigster Messeplatz in Europa: Voralpine Lage, wirtschaftliche Stärke und einzigartiger Lifestyle machen München zum bevorzugten Ziel kaufkräftiger Messebesucher.
- Trendscouting & Trendvorschau geben bereits ein halbes Jahr vor Saisonstart Ausblick auf alle wichtigen Strömungen und Trends in Interiors & Lifestyle. Das gibt Ausstellern Sicherheit beim Sortimentsaufbau und Messebesuchern klare Navigation zur Order.
- Sichtbarkeit, Kontakt und Order rund ums Jahr mit der Online Inspiration Area TRENDSET365. Hier können alle Aussteller ihre Produkte online einstellen und sind so auch zwischen den Messen auf der Plattform und in Suchmaschinen sichtbar.
- Digitale Christmas Area TRENDSET365 CHRISTMAS zeigt bereits ab Anfang des Jahres digital die neuen Produkte und Sortimente für die kommende Festive Season.
Neues Sortimentskonzept auf der TrendSet Sommer 2026
Zur TrendSet Sommer 2026 dürfen sich die Fachbesucher auf ein neues noch strukturierteres und verkaufsorientierteres Sortimentskonzept der Messe freuen. Denn der Fachhandel verändert sich. Reine Spezialisierung weicht dem kuratierten Sortimentskonzept. Concept Store, Shop-in-Shop, Living Store sind die Wachstumsmodelle des stationären Handels in Europa.
Um Messebesuch und Order noch effektiver zu gestalten, hat die TrendSet ihre Messebereiche weiterentwickelt und den sich wandelnden Anforderungen von Branche und Handel angepasst. Die sechs Themenwelten Home & Giving, Decoration & Handicrafts, Garden & Outdoor, Dining & Gourmet, Kids & Family sowie Fashion & Jewelry vereinen und strukturieren mehr Sparten und Produkte als bisher.
Mit 6 Themenwelten und fast 40 Sortimentsbereichen bildet die TrendSet das vollständige Sortiment eines modernen Lifestyle Stores ab. Sämtliche wichtigen Kategorien wie Wohnen, Garten, Dekoration, Küche, Kids, Mode und Schmuck finden sich hier unter einem Dach. Hinzu kommen die spezialisierten Topic Areas TrendSet Newcomer und TrendSet Bijoutex, die Raum für neue Märkte, Möglichkeiten und Verkaufsformen geben.
Sortimentsvielfalt in 6 Themenwelten und 2 Topic Areas
Neue Aussteller auf der TrendSet Sommer 2026
Rund 1.650 Marken und Kollektionen aus rund 40 Ländern der Welt präsentieren auf der TrendSet Sommer 2026 am hochkarätigen Messtandort München ihre Neuheiten für Herbst/Winter 2026.27 und das kommende Weihnachtsfest. Die große Bandbreite an Sortimenten, Ausstellern, Fachbesuchern und Special-Interest-Angeboten macht die TrendSet zum wichtigen Branchentreff und Ordertermin. Wie immer sind die Branchengrößen und Markführer aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt im Juli auf der TrendSet dabei. Aber auch neue Aussteller nutzen die TrendSet als Marktplatz für die Neuheiten der nächsten und übernächsten Saison. Unter anderem neu dabei sind:
- die Büttenpapierfabrik Gmund, Giraffity, ImageLAND Deus und die Allgäuer Wanderimkerei aus Deutschland
- Cereria pernici aus Italien
- Sence CPH aus der Schweiz
- Tierra Zen aus Spanien
- VWM Studio aus Schweden
- Peace of Mind. 925 Ltd. aus Großbritannien
- Berger Feinste Confiserie aus Österreich
- Loopvis, MAKORIAN und VivelaFleur aus den Niederlanden
Auch neu auf der TrendSet Sommer 2026: die Faire Area — eine exklusive, kuratierte Ausstellungsfläche in Halle B2, entstanden in Kooperation mit Faire, dem weltweit führenden Online-Marktplatz für den Großhandel.
Die Faire Area präsentiert rund ein Dutzend Brands, die zum ersten Mal auf der TrendSet ausstellen — aus den Bereichen Wohnaccessoires, Essen & Trinken, Beauty & Wellness, Papeterie, Kids & Baby und Books. Mit dabei sind unter anderem: Helio Ferretti, Yiayia & Friends, Gestalten, Zeller Present, Coudre Berlin, Magazin Minori, Werns und HERR&FRAU HEMPEL.
Trendvorschau: Was kommt im Herbst/Winter 2026.27
Als Trendplattform der Branche gibt die TrendSet dem Handel frühzeitig Ausblick auf die kommenden Interiors & Lifestyle-Trends. Im TrendSet Trendmotiv werden die Strömungen für die neue Saison optisch und inhaltlich zusammengefasst. Es zeigt dem Handel bereits Monate vor dem eigentlichen Orderstart, was in der nächsten Saison verkauft. Und weist den Weg zu den kommenden Produktwelten. Veröffentlicht werden die neuen Trends frühzeitig im TrendSet TrendBlog und auf den Social Media Kanälen der TrendSet Instagram, Facebook und LinkedIn.
„Der Luxus des Einfachen“ ist das Motto der neuen Stilwelten für Herbst/Winter 2026.27. Wert, Qualität, Herkunft, Ästhetik und Funktion sind A/W 2026.27 die Entscheidungsfaktoren für ein Produkt. Kunsthandwerk dient als Mittel zur Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten. Die Renaissance des Realen löst digitale und KI-getriebene Designs ab. Weiche Formen, sanfte Farben und evokative Designs geben Harmonie und Ruhe in die Entwürfe. Edle Finishs und opulente Muster kreieren luxuriöse Erscheinungsbilder. Blumen, Pflanzen und Tiere werden in verschiedenen Stilen dargestellt und verfremdet. Poppige Statement-Prints, coole Retro-Motive, freche Karos und auffällige Streifen machen Spaß. Rurale, gemütliche Design haben den gewünschten Coziness-Faktor im Winter. Futuristisch wird es mit einer Industrie-Luxus-Ästhetik, die kühle Farben und minimalen Design-Stil präferiert. Mehr dazu im TrendSet TrendBlog.
Die TrendSet Sommer 2026
TrendSet – 127. Internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle von Samstag, den 11. bis Montag, den 13. Juli 2026 auf dem Messegelände der Messe München in den Hallen A1, A2, A3 und B1, B2
Weitere News und Infos zur Messe www.trendset.de
Quelle: Trendset