TrendSet Sommer 2026: Start in die Interiors & Lifestyle Ordersaison A/W 2026.27

Es ist der Termin für alle Händler, die ihre Herbst- und Weihnachtssortimente mit Orders für die umsatzstärksten Quartale im Jahr noch vor den Sommerferien fixieren wollen: Die TrendSet im Juli. Hohe Internationalität, Qualität, Trendsicherheit, Vielfalt und Relevanz zeichnen sie aus. Hier trifft sich die Branche. Hier sind die neuesten Trends. Hier kann man Produkte live erleben. Hier gibt es Beratung und persönlichen Kontakt. Hier entstehen neue Beziehungen, Verbindungen und Geschäftsideen. Als Ordermesse, Trendplattform, Präsentationsforum und Networking Place in einem bietet die TrendSet Ausstellern und Fachbesuchern vielfältige Möglichkeiten der Inspiration, des Orderns, des Wissensaustauschs und des Kontakteknüpfens. Ihre Möglichkeiten, Vielfalt und Vorteile machen die TrendSet zur unverzichtbaren Präsenzveranstaltung und dem Place-to-be für die Branche:

Neues Sortimentskonzept auf der TrendSet Sommer 2026

Zur TrendSet Sommer 2026 dürfen sich die Fachbesucher auf ein neues noch strukturierteres und verkaufsorientierteres Sortimentskonzept der Messe freuen. Denn der Fachhandel verändert sich. Reine Spezialisierung weicht dem kuratierten Sortimentskonzept. Concept Store, Shop-in-Shop, Living Store sind die Wachstumsmodelle des stationären Handels in Europa.

Um Messebesuch und Order noch effektiver zu gestalten, hat die TrendSet ihre Messebereiche weiterentwickelt und den sich wandelnden Anforderungen von Branche und Handel angepasst. Die sechs Themenwelten Home & Giving, Decoration & Handicrafts, Garden & Outdoor, Dining & Gourmet, Kids & Family sowie Fashion & Jewelry vereinen und strukturieren mehr Sparten und Produkte als bisher.

Mit 6 Themenwelten und fast 40 Sortimentsbereichen bildet die TrendSet das vollständige Sortiment eines modernen Lifestyle Stores ab. Sämtliche wichtigen Kategorien wie Wohnen, Garten, Dekoration, Küche, Kids, Mode und Schmuck finden sich hier unter einem Dach. Hinzu kommen die spezialisierten Topic Areas TrendSet Newcomer und TrendSet Bijoutex, die Raum für neue Märkte, Möglichkeiten und Verkaufsformen geben.