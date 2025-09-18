Trendteam startet mit Zuversicht und Stabilität in die Messewoche

Die Trendteam GmbH & Co. KG mit Sitz im ostwestfälischen Steinheim hat ihre im Januar dieses Jahres eingeleitete Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen. Nach intensiven Verhandlungen steht der Vertrag über die Übertragung des Unternehmens auf einen neuen Partner nun unmittelbar vor der Unterzeichnung. Damit ist die Grundlage für die langfristige Zukunft des 2011 gegründeten Unternehmens gesichert.

„Es ist uns gelungen, die Turbulenzen hinter uns zu lassen und uns neu zu sortieren. Das ist ein gutes Gefühl für alle Beteiligten, nun positiv in die Zukunft schauen zu können – und so in die kommende Messewoche in Bad Salzuflen zu starten“, sagt das Führungsteam um Gert Coopmann, Sebastian Dubbert und Marcel Vorsmann.

Auf der M.O.W. 2025 werden am gewohnten Platz in Halle 23.1, Stand 1+2, zahlreiche neue Modelle und innovative Ideen unter dem Motto „The Show must go on“ gezeigt, die den eingeschlagenen Weg der Erneuerung unterstreichen. Indem Trendteam auf eine Kombination aus bewährten Form- und Farbkonzepten und modernen Markttrends setzt, sollen neue Anreize für die Vermarktung geschaffen werden.

Die Erfolgsformel des Unternehmens, gut laufende Programme aus dem Sortiment in weitere Wohnbereiche zu übertragen, wurde konsequent umgesetzt. So kann Trendteam erneut seine Kompetenz als Generalist für die Segmente Baby/Kind/Jugend, Bad, Büro, Diele, Kleinmöbel, Wohnen, Speisen und Schlafen unter Beweis stellen. Die Vielfalt der Modelle spiegelt die breite Kundenstruktur in allen Vertriebswegen wider – vom stationären Möbelhandel (von SB bis konventionell) über den E-Commerce und Versandhandel bis hin zu Bau- und Fachmärkten. Auch das Exportgeschäft wird weiterhin forciert – inzwischen ist Trendteam in 13 Ländern präsent.

„Wir haben die Phase der Sanierung genutzt, um uns operativ neu aufzustellen und unser Sortiment mit frischen Impulsen zu stärken. Der Einstieg des neuen Partners verleiht uns nun die notwendige Stabilität, um gemeinsam zu wachsen. Jetzt wollen wir dem Markt in den kommenden Tagen zeigen, was wir können“, bekräftigt Marcel Vorsmann.

Für die Kunden und Geschäftspartner bedeutet dies vor allem Kontinuität und Verlässlichkeit: Alle bestehenden Aufträge werden wie gewohnt erfüllt, und die Lieferfähigkeit bleibt uneingeschränkt gewährleistet.

„Gleichzeitig schaffen wir die Basis für langfristige Stabilität und eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Sortiments. Mit der bevorstehenden Vertragsunterzeichnung ist der Weg frei für die Fortführung und den Ausbau bestehender sowie neuer Geschäftsbeziehungen – sowohl national als auch international“, blickt das Trendteam-Führungsteam optimistisch nach vorn.

