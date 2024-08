Vom Wald ins Wohnzimmer – Ostermanns Eichenfurnierkanten haben viele Gesichter

Eiche ist Eiche? Weit gefehlt! Hier sieht man eine Auswahl an unterschiedlichen Eichenfurnierkanten von Ostermann

Eiche ist nicht gleich Eiche! – Das sieht man gleich, wenn man alle Eichenfurnierkanten von Ostermann nebeneinander hält. Die einzelnen Varianten unterscheiden sich nicht nur durch die Farbe oder die Maserung, sondern auch durch die Struktur der Oberfläche oder darin, ob es Astlöcher gibt oder nicht. Hinzu kommt das große Lagersortiment an verschiedenen Breiten und Stärken. Beeindruckend ist die Auswahl in den Stärken 0,5 bzw. 1 und 2 mm sowie in den Standardbreiten 24, 33 und 43 mm. Alle Eichenfurnierkanten bei Ostermann verfügen über eine lackierfähig geschliffene Oberfläche und können so direkt nach dem Anbringen mit Hilfe von Ölen, Beizen oder Lacken veredelt werden. Für besondere Akzente gibt es Kanten in Spaltholz-, Wurmholz-, Säge- oder Stonewashed-Optik. Wichtig zu wissen: Alle Ostermann-Furnierkanten sind mit Primer vorbeschichtet. So lassen sie sich deutlich besser verkleben. Für spezielle Anwendungen gibt es einzelne Kanten natürlich auch als ungeprimerte Variante. Alle Kanten können schnell und zuverlässig ab Lager geliefert werden. Weitere Informationen zu den Eichenfurnierkanten von Ostermann findet man unter dem Suchbegriff „#Highlights09“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu

Europäisch oder amerikanisch?

Zwei verschiedene Kontinente, das bedeutet bei der Eiche auch zwei verschiedene Bäume. Das für das Furnier verwendete Holz kommt entweder von der europäischen oder von der amerikanischen Eiche, deren Hölzer sich vor allem farblich leicht unterscheiden: Das Holz der amerikanischen Eiche ist tendenziell etwas dunkler und rötlicher. Wie bei allen Holzoberflächen können die einzelnen Kanten je nach Ursprung und Verarbeitung immer wieder leicht anders aussehen. Letztendlich liegt es dann in der Hand des Verarbeiters, den perfekten Farbton des Möbels zu gestalten.

Vielfalt bei den Furnierbildern und Oberflächen

Abgesehen von der Holzart unterscheiden sich die Kanten auch im Hinblick auf das Furnierbild. So verwendet man für rustikale Möbel in der Regel eher ein astiges Furnier, wie bei der Furnierkante europäische Asteiche. Für astfreie Furniere wählt man eine klassische Eichenfurnierkante, wie zum Beispiel die amerikanische oder die europäische Eiche. Eine Besonderheit bildet die europäische Wildeiche mit ihrer lebendigen Maserung.

Echtholzkanten in Wurmholz-, Spaltholz- und Sägeoptik

Wer das Besondere sucht, ist mit Echtholzkanten in Wurmholz-, Spaltholz- und Sägeoptik bestens beraten. Die markant strukturierten Oberflächen haben in Sachen Haptik einiges zu bieten und bringen getreu dem Motto „designed by nature“ noch mehr Natürlichkeit in den Möbelbau. Die Sägeoptik steht dabei gleich in zwei Farben (europäische Eiche und Räuchereiche dunkel) zur Verfügung. Weitere Hingucker sind die leicht gräuliche Eiche Stonewashed (Silbereiche), die extrem dunkle Räuchereiche Arabica oder Hirnholz- und Querfurnierkanten aus Eichenholz.

Stärken von 0,5 bis 3 mm

Die meisten Eichenfurnierkanten liegen bei Ostermann gleich in mehreren Stärken am Lager. So haben Verarbeiter in Punkto Qualität und Kosten die Qual der Wahl. Beim Dünnfurnier (0,5 mm) ist die Furnierschicht einlagig. Die Kanten sind rückseitig mit einem Vlies ausgestattet und können auf Wunsch zusätzlich mit Schmelzkleber beschichtet werden. 1 mm-Kanten bestehen aus zwei Furnierlagen. Bei 2 mm-Kanten wurden 4, bei 3 mm-Kanten 6 Furnierlagen mit PVAc-Dispersionsleim verklebt.

Alles aus einer Hand

Wer sich für eine Eichenfurnierkante von Ostermann entscheidet, sollte bei der Bestellung gleich auch an weiteres Material für die Herstellung seiner Furniermöbel denken. Die Vielfalt im Ostermann-Sortiment reicht von Schleifmitteln über Furnierleim bis hin zu Verbindungstechnik oder Griffen und Griffleisten.

Schichtaufbau bei einer 2 mm starken Furnierkante von Ostermann. Von oben nach unten: geschliffene Deckschicht Furnier 0,5 mm, PVAc Dispersionskleber, zweite Furnierschicht 0,5 mm, PVAc Dispersionskleber, dritte Furnierschicht 0,5 mm, PVAc Dispersionskleber, vierte Furnierschicht 0,5 mm, an der Unterseite: Haftvermittler

Quelle: Ostermann