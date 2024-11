Waschtische, Toiletten und Dusch-WCs – Zwei neue Marktstudien für die TOP 10 Ländern Europas

Die TOP 10 Länder Europas befinden sich seit 2020 in einem anhaltenden Prozess der Veränderung. Dabei verlieren nationale Überlegungen an Bedeutung, der Markt wird global. Der Gesamtmarkt Bad und Sanitär entwickelt sich gleichzeitig in zunehmendem Maße zum privaten Erholungszentrum. Der Objektmarkt bei Bad und Sanitär entwickelt sich weltweit unterschiedlich und bietet dabei wachsende Absatzmöglichkeiten. Die Endkunden profitieren parallel von der Preistransparenz der Produkte durch den seit 2024 wieder wachsenden Onlinehandel. Sanitärkeramik bleibt insgesamt ein lukrativer Markt, den es aktuell zu analysieren gilt. Daraus resultieren nun zwei Strategiestudien mit neuer inhaltlicher Aufteilung:

Waschtische in Europa bis 2030

Toiletten und Dusch-WCs in Europa bis 2030

Die wirtschaftliche Gesamtsituation bleibt 2024 angespannt, aber ab 2025 wird sich das Nachfrageverhalten der Endkunden wieder positiv entwickeln. Die Ursache hierfür wird neben dem verhaltenen Neubau vor allem vom Potential der Modernisierung in den europäischen Badezimmern angetrieben.

In 2023 wurden Waschtische im Wert von 1.578 Millionen Euro zu Herstellerabgabepreisen in den TOP 10 Ländern Europas verkauft. Das sind 8,6% mehr als noch 2020. Die Summe für Waschtische entspricht einem kumulierten Handelsvolumen von 4.146 Millionen Euro in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Polen.

In 2023 wurden Toiletten und Dusch-WCs im Wert von 1.932 Millionen Euro zu Herstellerabgabepreisen Netto in den TOP 10 Ländern Europas verkauft. Das sind 11,0% mehr als noch 2020. Die Summe für Toiletten und Dusch-WCs entspricht einem kumulierten Handelsvolumen Brutto von 4.964 Millionen Euro. Der Sanitärmarkt in Europa trotzt dabei in den letzten drei Jahren den Problemen Covid-19, Krieg in der Ukraine, hohe Inflation in Europa sowie anhaltende Lieferprobleme durch verschiedene Materialengpässe. Weniger der Neubau als vor allem die Modernisierung und die Renovierung von Badezimmern treiben daher den Markt aktuell an.

Fast 45% des Umsatzvolumens entfallen aktuell in den TOP 10 Ländern auf Einzelwaschtische, während Doppelwaschtische deutlich rückläufig sind. Stark wachsend sind dagegen Auf-, Einsatz- und Unterbauwaschtische.

Bei den Toiletten und Dusch-WCs sind es vor allem die Dusch-WCs, die ihre Marktposition weiter ausbauen. Der Markt wächst dynamisch mit 43,9% in den TOP 10 Ländern seit 2021. Beim Markt für traditionelle Toiletten ist folgende Dreiteilung erkennbar.

Die zehn umsatzstärksten Hersteller von Waschtischen erreichen 24,1% des Verkaufs aller Waschtische, bei Toiletten und Dusch-WCs sind es 25,3% aller Anbieter. Die Marktführung in Europa sichern sich in beiden Produktgruppen Roca, Villeroy & Boch und Duravit.

Die Länderstudien beschäftigen sich ergänzend mit der Vertriebssituation von 2022 bis 2024 und deren Entwicklung bis 2030. Sortimentsunterschiede in Bezug auf Materialien, Farben, Montagearten, Spülränder und Preisklassen sowie bei Dusch-WCs ergänzend Sitzfunktionen, Duschfunktionen und Komfortfunktionen runden die Marktbetrachtung pro Land ab.

Die Marktstudie „Waschtische in Europa“ enthält 387 Seiten mit 215 Tabellen und Grafiken und ist im Oktober 2024 erschienen. Die Marktstudie „Toiletten und Dusch-WCs in Europa“ enthält 492 Seiten mit 296 Tabellen und Grafiken und erscheint im November 2024.

Der Preis der Studien beträgt jeweils Euro 5.000,– plus Mehrwertsteuer. Beide Studien sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar.

Herr Titze steht Ihnen gerne für Ihre Rückfragen oder für ein individuelles Interview zu allen Detailthemen der vorliegenden Marktstudien zur Verfügung.

Zu beziehen ist diese Marktstudie bei:

Unternehmensberatung Titze GmbH

Auf den Stöcken 16

D- 41472 Neuss

Fon +49-2182-871200

info@titze-online.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.titze-online.de

Quelle: Unternehmensberatung Titze GmbH